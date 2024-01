VIDEO Prosvjed u Londonu, tisuće ljudi traži prekid vatre u Gazi: 'SAD i UK žele rat'

Oko 1700 policajaca čuvalo je britansku prijestolnicu dok su prosvjednici napredovali prema Westminsterskoj palači.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... propalestinski prosvjed u londonu | Video: 24sata/REUTERS

Uhićeno je šest osoba, od kojih se tri sumnjiče za iskazivanje podrške zabranjenoj organizaciji, što se smatra kaznenim djelom prema Zakonu o terorizmu, a dvije zbog "uvredljivih transparenata".

Do prosvjeda, koji je dio globalne akcije u 30 zemalja, došlo je nakon što su Velika Britanija i SAD izvršile zračne napade na baze hutijevaca u Jemenu.

Pobunjenička skupina koju podupire Iran opetovano je napadala komercijalne brodove u Crvenom moru nakon pokretanja izraelskog rata protiv Hamasa.

Nekoliko prosvjednika spomenulo je vojnu akciju, dok je jedan muškarac nosio transparent s tvrdnjom da Ujedinjeno kraljevstvo i SAD "žele rat" i da Jemen "podržava Palestinu", dok je jedan govornik rekao gomili na Parlamentarnom trgu da su zrakoplovi Britanskog kraljevskog ratnog zrakoplovstva "letjeli tamo gdje ne pripadaju".

Foto: Reuters

Zastupnica laburističke stranke okruga Južni Coventry Zarah Sultana opisala je zračne napade kao "sramotne, bijedne i više nego neprihvatljive", dodavši da oni nisu izvedeni "u naše ime".

Među drugim govornicima na skupu bio je i bivši čelnik Laburističke stranke Jeremy Corbyn i predsjednica irske stranke SinnFein Mary Lou McDonald, koja je pozvala na "trenutni i trajni prekid vatre."

McDonald je rekla prisutnima da je palestinska sloboda moguća.

"Kada ovo kažem, stojeći u Londonu zajedno s vama, (nakon što smo) hodali vlastitim putem izlaska iz sukoba, gradeći mir 25 godina, to se može dogoditi. To se mora dogoditi, a mi ćemo se pobrinuti da do toga dođe", rekla je.

Husam Zomlot, palestinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu, optužio je britansku vladu za "suučesništvo" s Izraelom.