VIDEO Putinova igra skrivača: Koristi tri različita ureda? 'Evo snimki, nešto ovdje ne štima!'

Nova detaljna istraga otkrila je da ruski predsjednik Vladimir Putin koristi ne jedan, ne dva, već tri gotovo identična ureda na različitim lokacijama diljem Rusije. Ova složena operacija osmišljena je kako bi se prikrilo njegovo stvarno boravište, zbunile strane obavještajne službe i osujetili potencijalni pokušaji atentata, slikajući portret vođe obuzetog paranojom i potrebom za apsolutnom kontrolom.

Igra skrivača na najvišoj razini

Istraga koju je proveo ruski istraživački projekt Radija Slobodna Europa pod nazivom "Systema" razotkrila je sustavnu obmanu koja traje godinama. Glavni predsjednički ured nalazi se u Novo-Ogarjovu, luksuznom imanju zapadno od Moskve koje je postalo Putinova de facto rezidencija. No, analitičari su otkrili da su stvorene dvije gotovo savršene replike: jedna u ljetnoj rezidenciji Bočarov Ručej u Sočiju na Crnom moru, a druga u zabačenom i šumovitom kompleksu Valdaj, smještenom na pola puta između Moskve i Sankt Peterburga.

Ova strategija omogućuje Kremlju da objavljuje službene snimke i fotografije s oznakom lokacije "Novo-Ogarjovo", dok se Putin zapravo nalazi stotinama, pa i više od tisuću kilometara dalje. Analizom oko 700 videozapisa koje je objavio Kremlj ili emitirala državna televizija, istraživači su utvrdili da je ova varka korištena stotinama puta, stvarajući iluziju Putinove prisutnosti u blizini glavnog grada dok se on odmarao ili radio iz sigurnosti svojih udaljenih utočišta.

Detalji koji odaju istinu

Iako su uredi na prvi pogled identični, s istom bež paletom boja i gotovo jednakim namještajem, upravo su mikroskopski detalji postali ključ za razotkrivanje prijevare. Istraživači su, poput forenzičara, uočili sitne, ali dosljedne razlike koje svaki ured čine jedinstvenim.

Jedan od najupečatljivijih primjera datira iz 11. listopada 2020. godine. Državna televizija emitirala je intervju s Putinom o testiranju nove hipersonične rakete, s oznakom lokacije "Novo-Ogarjovo". Na kraju snimke, Putin ustaje i kreće prema vratima, posežući za kvakom. Upravo je taj trenutak bio presudan. U pravom uredu u Novo-Ogarjovu, kvaka na vratima postavljena je neznatno niže od spoja zidnih panela. Na snimci je, međutim, kvaka bila postavljena malo više, što je karakteristika ureda u Sočiju, udaljenom gotovo 1600 kilometara.

Ovo otkriće potkrijepljeno je i drugim dokazima. Procurjeli putni nalozi i e-mailovi, koje je novinarima ustupio Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), pokazali su da su televizijske ekipe, uključujući i poznatog novinara Sergeja Briljova, u to vrijeme doista boravile u Sočiju.

I drugi detalji su pomogli u razlikovanju lokacija. Visina i spojevi ukrasnih panela iza Putinovog stola neznatno se razlikuju u svakom uredu. Noge stalka za televizor imaju drugačiji oblik u Sočiju u odnosu na Novo-Ogarjovo. Iako naizgled isti, drveni podlošci za dokumente na stolu imaju jedinstvenu teksturu i uzorak godova na svakoj lokaciji. Ured u Valdaju dugo je imao jedinstvenu poziciju termostata na zidu, točno na sredini jednog panela, iako je to kasnije promijenjeno kako bi se dodatno prikrila lokacija.

Svjedočanstvo iznutra i rastuća paranoja

Dodatnu potvrdu ovoj teoriji dao je Gleb Karakulov, bivši časnik elitne Federalne službe zaštite (FSO) zadužen za Putinove sigurne komunikacije, koji je prebjegao u listopadu 2023. godine. U intervjuima nakon bijega, Karakulov, koji je Putina otvoreno nazvao "ratnim zločincem", detaljno je opisao predsjednikovu opsjednutost sigurnošću.

- Bilo je trenutaka kada sam znao da je u Sočiju. U pozadini radi televizor, idu vijesti i prikazuju ga kako vodi sastanak u Novo-Ogarjovu. Pitao bih kolegu u Sočiju: ‘Je li već otišao?’, a on bi odgovorio: ‘Ne, još je ovdje’ - ispričao je Karakulov, dodajući da su se njegove kolege potajno smijale šefovoj paranoji.

Prema Karakulovu, svrha replika je dvojaka: "Prvo, zbuniti strane obavještajne službe, a drugo, spriječiti pokušaje atentata." No, dodao je: "To ga ne sprječava da se boji. Zašto bi mu inače trebala takva dimna zavjesa?"

Karakulov je otkrio i druge aspekte Putinove izolacije: on ne koristi mobilni telefon ni internet, oslanjajući se isključivo na informacije koje mu donose njegovi najbliži suradnici. Izbjegava let zrakoplovom i putuje posebnim oklopnim vlakom iz straha da bi mu avion mogao biti srušen.

Valdai kao ratno utočište

Nakon početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, Putinova preferirana lokacija postala je zabačena rezidencija Valdaj. Analiza pokazuje da je od početka 2023. gotovo prestao koristiti ured u Sočiju, vjerojatno zbog blizine ukrajinskog bojišta i dometa novog oružja.

Konstantin Gaaze, stručnjak za ruski autoritarizam, usporedio je Putinovu potrebu za tajnošću s onom Sadama Huseina.

- Valdaj je poželjniji. Dalje je, bolje je skriven, a teren je povoljniji. To je rezidencija u šumi - bjasnio je Gaaze. Područje oko Valdaja posljednjih je godina ojačano s najmanje desetak sustava protuzračne obrane Pancir-S1, što ga čini jednom od najčuvanijih lokacija u Rusiji. Istraga je pokazala da su gotovo svi sastanci koji su ove godine navodno održani u Novo-Ogarjovu zapravo snimljeni u Valdaju.

Dok Kremlj, preko glasnogovornika Dmitrija Peskova, i dalje odbacuje ove tvrdnje kao "besmislice" i "informacijski napad", gomilanje dokaza, od vizualnih detalja do svjedočanstava iznutra, stvara uvjerljivu sliku vođe koji se, dok vodi rat, skriva iza kulisa identičnih ureda, izoliran od svijeta i u strahu za vlastiti život.