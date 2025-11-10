Je li Lavrov pao u Putinovu nemilost? Evo što kaže Kremlj

Obavijesti

Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov pao u nemilost Putina nakon što su prošlog mjeseca zamrznuti napori za organiziranje samita između ruskog predsjednika i Donalda Trumpa

Kremlj je u ponedjeljak priopćio da Sergej Lavrov aktivno radi kao ruski ministar vanjskih poslova, uz poruku da se ignoriraju nagađanja zapadnih medija da je možda izgubio naklonost predsjednika Vladimira Putina. Lavrov (75), diplomatski veteran poznat po tvrdom pregovaračkom stilu, bio je odsutan s velikog sastanka u Kremlju prošli tjedan kojem bi inače prisustvovao.

Također, Putin je odabrao nekog drugog da prisustvuje samitu G20 u Južnoj Africi kasnije ovog mjeseca, umjesto Lavrova koji je redovito imao tu ulogu u prošlosti.

Kremlj je u petak odbacio nagađanja da je Lavrov pao u nemilost Putina nakon što su prošlog mjeseca zamrznuti napori za organiziranje samita između ruskog predsjednika i Donalda Trumpa.

Reuters i drugi mediji tada su izvijestil da je Washington otkazao novi samit nakon što je Lavrovljevo ministarstvo poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna popustiti u pogledu svojih zahtjeva u vezi s Ukrajinom.

Britanski Financial Times citirao je izvor koji je sugerirao da je ishod razgovora Lavrova s Rubiom odvratio Washington.

Lavrov je pak u petak izjavio je da je spreman sastati se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom jer da njih dvojica razumiju potrebu za redovitom komunikacijom.

