VIDEO Putnici nakon povratka s Bliskog istoka: '24 sata smo bili na putu, što reći nakon svega...'

Pa dobra večer svima, za početak da dug dan. Rano je počeo u 5 ujutro, ali svi su odlično odradili svoj posao. Prvo, naravno, Vlada Republike Hrvatske koja je donijela odluku o takvim letovima sva ministarstva uključena u proces. Sve službe Croatia Airlines, koje su odlično isplanirane i sa sigurnosnog stanja, koliko je moglo biti i sa letačkog stanja taj let te letove do nas posade moje koji smo uspješno, dakle, doveli putnike u domovinu, izjavio je pilot Andre Šarinić nakon još jednog povratničkog leta u kojem je u Hrvatsku stiglo 127 hrvatskih državljana.

Među putnicima koji su stigli iz Rijada su i strani državljani – pet iz Bosne i Hercegovine, četiri iz Njemačke, četiri iz Češke, četiri iz Italije te troje iz Kanade. Na letu će biti i 27 djece.

- Pa uvijek je bilo zahtjevnih letova. Nije to sad, Frankfurt, Dubrovnik, Split ili Amsterdam, To su malo zahtjevniji letovi gdje se moramo više pripremiti i više razmišljati za vrijeme letova. O nekakvim evakuacijske rutama, ne daj Bože i tako, ali sve je sve dobro prošlo. Ljudi su bili oduševljeni i kad su ušli u avion su imali suzne oči, ali eto, rekli smo im "dobro došli doma". Svi su bili i svi su bili zadovoljni - izjavio je i dodao da je bila dobra atmosfera.

Na letu je bila i Ana Badovina, koja se vraćala prvo iz Hong Konga.

- Vratili smo se u Dohu i onda su nas smjestili u hotelu sedam dana. U petak navečer smo krenuli u 23 sata iz Dohe, autobusom do Rijada. Trajalo oko 12 sati. Na granici smo bili negdje četiri sata i onda smo poletjeli iz Rijada za Zagreb. Jako smo se dobro osjećali jer u hotelu je bilo puno državljana velikih država za koje se nitko nije brinuo - izjavila je.

I Mario je također bio u Dohi.

- Što reći nakon ovog puta? Sigurno nije bilo nimalo lako. Evo, sad je već skoro 24 sata da smo na putu, ali Bogu da smo mi sretno sletjeli na hrvatsko tlo. I ja vjerujem meni i prvom i svakom putniku koji je koji je bio na ovom letu da je srce puno. I nekako gledajući, ja imam krov nad glavom. Tko god da si ti nekako siguran, ali slušajući te udarce s neba sigurno nije ni najmanje njima bilo lako. Tako da ja vjerujem da meni koji ima krov nad glavom nije bilo ugodno, ali vjerujem da bi bilo ljudima kojima je bilo još gore, ali eto, stvarno super što smo sletjeli - izjavio je.