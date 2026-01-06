VIDEO Ralica čistila snijeg u Zelini pa skliznula u kanal: 'Ni oni ne mogu na brijeg...'

Ceste su toliko skliske da ni ralice ne mogu na brijeg, kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu lakše nesreće, kada je ralica, pokušavajući očistiti snijeg s ceste, skliznula u kanal u utorak oko 18.50 sati u Svetom Ivanu Zelini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Ralica sletila s ceste | Video: Čitatelj 24sata

Policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći s materijalnom štetom.

Srećom, nitko nije ozlijeđen.