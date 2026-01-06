Obavijesti

SNIJEG BIO JAČI

VIDEO Ralica čistila snijeg u Zelini pa skliznula u kanal: 'Ni oni ne mogu na brijeg...'

Piše Iva Tomas,
VIDEO Ralica čistila snijeg u Zelini pa skliznula u kanal: 'Ni oni ne mogu na brijeg...'
Foto: Čitatelj 24sata

Policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći s materijalnom štetom. Srećom, nitko nije ozlijeđen

Ceste su toliko skliske da ni ralice ne mogu na brijeg, kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu lakše nesreće, kada je ralica, pokušavajući očistiti snijeg s ceste, skliznula u kanal u utorak oko 18.50 sati u Svetom Ivanu Zelini.

Ralica sletila s ceste 00:17
Ralica sletila s ceste | Video: Čitatelj 24sata
Policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći s materijalnom štetom.

Srećom, nitko nije ozlijeđen.

