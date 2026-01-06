Policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći s materijalnom štetom. Srećom, nitko nije ozlijeđen
SNIJEG BIO JAČI
VIDEO Ralica čistila snijeg u Zelini pa skliznula u kanal: 'Ni oni ne mogu na brijeg...'
Ceste su toliko skliske da ni ralice ne mogu na brijeg, kaže nam čitatelj koji se našao na mjestu lakše nesreće, kada je ralica, pokušavajući očistiti snijeg s ceste, skliznula u kanal u utorak oko 18.50 sati u Svetom Ivanu Zelini.
Policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći s materijalnom štetom.
Srećom, nitko nije ozlijeđen.
