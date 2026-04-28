Jozefina je sagrađena nakon prve, "moderne" Karoline, od 1775. do 1779. Njenu je gradnju naredio car Josip II kad je na Kapeli pao s konja, i naljutio se što nema bolje ceste. Putovalo se dva dana do mora
VIDEO Reportaža s legendardne ceste: Jozefinom od miljokaza u Karlovcu do Velikih vrata Senja
Zagrabium - sedam i pol njemačkih milja, Vienna 49 i pol, Mont. Capella osam i četvrtina, Segnia 13 i pol... piše na prekrasnom obelisku u centru Karlovca, pronaći ćete ga na križanju Mačekove i Nazorove, teško ga je promašiti, visok je, i tamo od pradavnina. Putokaz je to, odnosno miljokaz koji je obilježavao početak Jozefine, ceste kojom su od završetka izgradnje 1779. povezani Karlovac i luka u Senju, točnije Beč sa Senjom, Jadranom. Kako i na miljokazu piše, on je "Josephinae Principium", početak. Do Zagreba sedam i pol milja, do Beča 49, do Kapele osam i četvrt. Do krajnje točke, Senja, trinaest i pol.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+