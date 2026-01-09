Obavijesti

VIDEO Rinčić oko Thompsona: 'Nije moje da ja zabranjujem'

Rinčić najvažnijim smatra to što se u Rijeci dogodila promjena nakon 35 godina. Pitanje je bilo je li to zaista promjena, s obzirom na to da njenu vlast podržava i bivši gradonačelnik i SDP-ovac Marko Filipović

Gošća podcasta Bobu Bob! bila je gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić. Govorila je o prvih sedam mjeseci mandata te istaknula kako najvećim postignućem smatra to što je iz trećeg pokušaja uspjelo konstituiranje Gradskog vijeća, donošenje proračuna, besplatan prijevoz za umirovljenike, snižavanje stopa poreza na dohodak, čime Rijeka postaje grad s najnižom stopom među velikim gradovima, a tu je još i osnivanje Zavoda za prostorno planiranje, piše Večernji list.

Kaže da je vagala odluku o koncertu Thompsona i kako je načelno protiv zabrana jer one generiraju nove podjele i da je pjevač tri ili četiri puta nastupio u Rijeci u vrijeme njezinih prethodnika, odlučila je dopustiti ga. Misli kako je uloga izvršne vlasti da odgovorno upravlja gradskim prostorima i da ih komercijalizira. Ne sluša Thompsona i neće ići na koncert, ali vjeruje da će koncert biti rasprodan. Od policije očekuje da sankcionira sve što je neprihvatljivo.

- Mislim da moje nije da ja zabranjujem. A ukoliko bude bilo kakvih kršenja zakona, naravno da sam i preventivno, u razgovorima s policijom, i naravno tijekom tog dana kako bi se to sankcioniralo - kaže.

Rinčić najvažnijim smatra to što se u Rijeci dogodila promjena nakon 35 godina. Pitanje je bilo je li to zaista promjena, s obzirom na to da njenu vlast podržava i bivši gradonačelnik i SDP-ovac Marko Filipović, na što je odgovorila kako su vijećnici shvatili da ne žele nove izbore, da ni s njim ni s MOST-om nije u koaliciji već u neformalnoj većini i da nema ništa ni s kim potpisano.

