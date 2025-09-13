VIDEO Roditelje djeteta koje je umrlo od opeklina u Sl. Brodu doveli su na sud. Zaplakali su

U subotu su u Županijski sud u Slavonskom Brodu privedeni roditelji djevojčice (2) koja je preminula u četvrtak u slavonskobrodskoj bolnici od posljedica opeklina koje je zadobila dan ranije. Sudac istrage odlučuje o određivanju istražnog zatvora.

Pokretanje videa... 01:35 Roditelje djeteta koje je preminulo u Slavonskom Brodu doveli na Županijski sud | Video: Franjo Lepan/24sata

Osim roditelja kod suca su i njihovi odvjetnici Zoran Mataić i Krešimir Kmet te zamjenik Županijske odvjetnica Egon Ljubičić. Pred sudom bili su članovi obitelji oca malene koji su mu pružali podršku. Na njihove riječi roditelji malene prilikom izlaska iz policijskog kombija su zaplakati.

Podsjećamo, dijete je u četvrtak preminulo zbog opeklina u bolnici u Slavonskom Brodu.

- U četvrtak oko 8.40 sati u bolnicu je dovezeno dijete bez vitalnih životnih znakova. Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha. Ne možemo ništa reći o težini ozljeda dok se ne obavi obdukcija tijela što je po zakon obavezno. O tome kao je dijete stradalo to će utvrditi policija - rekao nam je dr. Josip Samardžić, ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević. Dijete je živjelo s roditeljima u iznajmljenom stanu u Slavonskom Brodu. Osim tog djeteta, roditelji imaju još troje djece.