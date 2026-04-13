VIDEO Ronio je sa psinom od čak sedam metara: 'Dotaknula me repom, to neću zaboraviti'

Sa ženom sam se uputio na podvodni ribolov u pulskom akvatoriju. Dan je bio predivan, more temperature oko 15 stupnjeva, pomalo mutno, ali mirno. Ronio sam na terenu ispred Muzila kad sam, podigavši glavu iznad površine, tridesetak metara od sebe ugledao veliku peraju.

Ispričao nam je to Matej Njavro iz Pule, zaljubljenik u more, hrvatski reprezentativac u podvodnom ribolovu i predsjednik udruge UPŠR Pješčana uvala. Taj sraz, koji je doživio prošle subote, uspio je ovjekovječiti podvodnom kamerom s kojom često ide u zarone.

- Prva pomisao mi je bila da je delfin, no već nakon nekoliko sekundi postalo je jasno da nije ni delfin ni bucanj, već neki morski pas. Iako me znatiželja vukla da mu se odmah približim, za prvi susret mi je bilo ugodnije biti na brodu te sam se brzim tempom uputio prema gliseru, koji je bio udaljen stotinjak metara - ispričao je Njavro.

Uspio se brodićem približiti peraji bez da uznemiri samu životinju. Spustio je kameru i gledao kako se psina gosti hranom.

Iako mu je na prvi pogled nalikovala na kitopsinu, kako nam je pojasnio hrvatski profesor i stručnjak za morske pse Alen Soldo, riječ je o njezinu rođaku, gorostasnoj psini.

- Gorostasna ili golema psina, latinski Cetorhinus maximus, najveća je riba Jadrana i druga najveća na svijetu. Kitopsina je tek nedavno nekoliko puta primijećena u Mediteranu, ali nikad u Jadranskome moru - pojasnio je profesor Soldo.

Njavro dodaje kako je bila duža od sedam metara i da je bila impresivna.

- Mirno je plivala, povremeno zaranjala, pa se ponovno pojavljivala na površini. Kretala se spokojno hraneći se mikroorganizmima koje je skupljala pri samoj površini mora. Sve je trajalo dvadesetak minuta, nakon čega smo se razdvojili i krenuli svatko svojim putem - kaže Njavro, kojega je tijekom susreta psina dotaknula repom.

Što toliko veliku životinju privlači da dopliva čak do Pule, profesor Soldo je pojasnio da je za sve "kriva hrana".

- Mi već 20 i nešto godina bilježimo dolaske gorostasne psine krajem zime i početkom proljeća u sjeverni Jadran. Ključna je upravo visoka količina zooplanktona kojim se ona hrani. To sve traje kroz ožujak i travanj, a do svibnja one odlaze. Mogu se ponovno vidjeti tijekom lipnja i srpnja, no tad nas posjećuju oni manji primjerci dugi između dva i tri metra - pojašnjava Soldo.

Dodaje kako ove psine mogu narasti i do 12 metara te su strogo zaštićene u Hrvatskoj.

Sam Njavro kaže kako plivanje s ovako velikim morskim psom nikad neće zaboraviti.

- Ovo je iskustvo koje ću pamtiti cijeli život, susret s veličanstvenom, ali mirnom životinjom u njezinu prirodnom okruženju, trenutak koji me još jednom podsjetio zašto se bavim ovim sportom i koliko tajni ovo more krije - napisao je naš reprezentativac.

Inače, najvjerojatnije istu gorostasnu psinu vidjelo je u subotu i desetak njemačkih turista koji su subotu proveli u pulskom akvatoriju. Turistički brod "Orca" na čelu sa skiperom Zvonkom Halimićem krenuo je u potragu za delfinima u subotu poslijepodne, a pri povratku, na oko pola milje od obale, spazili su peraju. Psina im se približila toliko da su djeca na brodu ručicama krenula prema njoj, ne bi li je dotakla.

- Cijeli život sam na moru i nikad mi se u 65 godina nije ništa slično dogodilo - rekao je Halimić.