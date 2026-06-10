VIDEO Rumunj vozio kamion u krivom smjeru i bježao policiji: 'Izvlačili su ga van. Strašno!'

Jurio je u tom kamionu po riječkoj obilaznici u suprotnom smjeru i nije se imao namjeru zaustaviti. Ubrzo smo vidjeli i policijski auto kako juri za njim, svi su se micali. Kamion je bio rumunjskih tablica, a vozač je bježao policiji. U jednom trenutku policajac ga je pokušao izvući van, a vozač se nije dao, trzao se. U pomoć je priskočio vozač iz auta koji je bio blizu, izvukli su ga i uhitili, priča nam čitatelj koji se u srijedu oko 6.40 sati našao na A7, kada se dogodila potjera za kamionom koji je vozio u suprotnom smjeru. Kako su priopćili iz PU primorsko-goranske, policija je uspješno svladala i uhitila vozača.

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Pokretanje videa... VIDEO Incident na riječkoj obilaznici | Video: čitatelj/24sata

Kako dodaje čitatelj, vozač kamiona se počeo i tući s policijom, ali brzo su ga svladali.

- Nije mi jasno kako je kamionom mislio pobjeći, bila je takva gužva da je bilo nemoguće proći - kaže nam.

Oko 6.40 sati policija je zaprimila više dojava građana o vožnji kamiona u suprotnom smjeru na dionici riječke zaobilaznice, od Vrata Jadrana prema čvoru Škurinje u Rijeci. Uspješnom i brzom reakcijom riječke policije spriječene su teže posljedice za druge vozače na autocesti A7. Vozača su zaustavili u blizini Rujevice, piše PU primorsko-goranska.

Foto: Čitatelj 24sata

- Riječ je o teretnom vozilu rumunjskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 46-godišnji rumunjski državljanin, a koji nakon što ga je prometna policija zaustavila nije postupio prema naredbama policijskih službenika već je nastavio vožnju. Policijski službenici su ga odmah sustigli i uhitili te uz uporabu sredstava prisile priveli u službene policijske prostorije na postupanje - priopćila je policija.

Uhićeni Rumunj će po završetku istrage biti predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesna vožnja u cestovnom prometu. Promet na autocesti A7 se od 6.50 sati odvija jednom trakom dok se kamion ne ukloni.

- I ovom prilikom zahvaljujemo građanima na dojavi, a sve vozače pozivamo na odgovorno ponašanje u prometu te apsolutno poštivanje svih prometnih propisa - zaključila je policija.