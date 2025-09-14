Obavijesti

News

ZAPAD 2025

VIDEO Rusi i Bjelorusi ispalili nadzvučni projektil Cikorn

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Manevri, koji se održavaju svake druge godine, ovaj put imaju za cilj poboljšati vojnu zapovjednu strukturu i koordinaciju oružanih snaga u cilju odbijanja moguće agresije protiv Rusije ili Bjelorusije

Rusija je u nedjelju objavila da je ispalila nadzvučni krstareći projektil Cirkon na simuliranu metu u Barentsovom moru te su, u sklopu zajedničke vojne vježbe s Bjelorusijom, nadzvučni lovci-bombarderi Suhoj Su-34 izveli zračne udare.

Pokretanje videa...

Rusija pokazuje vojnu snagu hipersoničnim raketama i bombarderima tijekom vježbi 02:28
Rusija pokazuje vojnu snagu hipersoničnim raketama i bombarderima tijekom vježbi | Video: 24sata/reuters

Zajednička rusko-bjeloruska vojna strateška vježba "Zapad-2025" započela je 12. rujna i trajat će do 16. rujna.

Manevri, koji se održavaju svake druge godine, ovaj put imaju za cilj poboljšati vojnu zapovjednu strukturu i koordinaciju oružanih snaga u cilju odbijanja moguće agresije protiv Rusije ili Bjelorusije te pokazati spremnost za korištenje svih raspoloživih snaga i resursa, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Moskva i Minsk naglasili su da su vježbe isključivo obrambenog karaktera te da nemaju namjeru napasti nijednu članicu NATO-a. Unatoč tome, vojni savez predvođen Sjedinjenim Američkim Državama odgovario je vlastitom operacijom "Istočna straža"nakon što su 9. i 10. rujna ruski dronovi preletjeli u zračni prostor Poljske.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je snimku fregate Sjeverne Flote Admiral Golovko koja ispaljuje Cirkon na metu u Barentsovom moru. Snimka prikazuje vertikalno lansiranje nadzvučnog projektila s fregate koji ubrzo nakon polijetanja skreće pod oštrim kutom prema horizontu.

"Prema podacima praćenja primljenima u stvarnom vremenu, meta je uništena izravnim pogotkom“, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Russia fires Zircon hypersonic missile during military drills in the Barents Sea
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Ministarstvo također navodi da su u istim vježbama sudjelovali i dalekometni protupodmornički zrakoplovi mješovitog zrakoplovnog korpusa Sjeverne flote, dok su posade Su-34 uvježbavale bombarderske napade na kopnene ciljeve.

Ruski predsjednik Vladimir Putin još je 2019. godine izjavio da Cirkon može letjeti devet puta brže od zvuka te pogađati ciljeve na moru i kopnu na udaljenostima većim od 1000 kilometara.

Prema ruskim medijskim izvorima, projektil poznat u Rusiji kao 3M22 Cirkon, a u NATO-ovoj klasifikaciji kao SS-N-33 – ima domet između 400 i 1000 kilometara, dok masa bojeve glave iznosi približno od 300 do 400 kilograma.

