VIDEO Ruski noćni napadi na Kijev i druge gradove: 13 poginulih, deseci ozlijeđenih

Rusija je tijekom noći raketama i dronovima napala ukrajinski glavni grad Kijev i druge gradove, pri čemu je poginulo 13 ljudi, među njima i 12-godišnje dijete, te ozlijeđeno nekoliko desetaka, a u napadima su teško oštećene zgrade, rekli su dužnosnici u četvrtak, piše agencija Reuters.

U Kijevu je gradonačelnik Vitalij Kličko rekao da su četiri osobe, uključujući dijete, poginule. Sedam je ljudi poginulo u Odesi i u jugoistočnom gradu Dnipru, gdje su u ruskim napadima zapaljene stambene zgrade, a regionalni guverner rekao je da su dvije osobe poginule.

Kličko je rekao da je 45 stanovnika grada ozlijeđeno. Grad je u četvrtak ujutro bio meta još jednog napada, rekao je, dodajući da se dron, koji je letio vrlo nisko, zabio u 18-katnicu.

Ukrajinske hitne službe procijenile su da je u Kijevu poginulo petero ljudi.

Fotografije objavljene na internetu pokazuju požare koji su izmakli kontroli, a dim se diže prema nebu.

Kličko je rekao da su spasilačke ekipe spasile majku i dijete iz zgrade u središnjem okrugu gdje je prizemlje teško oštećeno. Također je rekao da su ostaci projektila pogodili šesti kat stambene zgrade u središnjem okrugu Podil.

Kličko je rekao da je izbio veliki požar u zgradi u okrugu na sjeveru glavnoga grada te da su ozlijeđena četiri djelatnika hitne medicinske pomoći, dok su krhotine pale na nekoliko lokacija.

Dnipro i Odesa pod napadom

Sedmero je ljudi poginulo, a 11 ozlijeđeno u napadima raketama i dronovima u južnom gradu Odesi, rekao je načelnik lokalne vojne uprave.

"Sinoć je grad bio pod nekoliko valova napada raketama i dronovima", napisao je Serhij Lisak na Telegramu, izvještavajući o šteti na infrastrukturnim objektima i stambenoj zgradi.

U Dnipru je regionalni guverner Oleksandr Ganža rekao da su dvije osobe poginule. Naveo je i da je 27 osoba ozlijeđeno te objavio fotografije koje prikazuju stambene zgrade u plamenu.

U Harkivu, drugom najvećem gradu na sjeveroistoku Ukrajine, dužnosnici su rekli da su dvije osobe ozlijeđene u napadima dronovima.