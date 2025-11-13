VIDEO Ruskinja prijeti taksistu mačetom zbog izbora glazbe: 'Mrzim ovo, okreni mi šansone!'

Obavijesti

SULUDE SCENE IZ SAMARE

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Twitter/Screenshoot

Čim se gospođa ukrcala u taksi, zapovjedila je vozaču da promijeni glazbu na radiju. On je njezine želje ignorirao, a ona je potom izvukla mačetu!

Mladi ste taksist u Rusiji, pokupili ste svoju mušteriju, riječ je o ženi srednjih godina, kaže vam da je vozite na groblje... Već iduću sekundu imate mačetu pod vratom, a sve to zbog glazbe?!

Ove nevjerojatne scene stižu nam iz ruske regije Samara, gdje je jedan taksist imao izrazito neugodno iskustvo tijekom vožnje.

"Ne volim ovu vrstu glazbe. Mogli ste odmah promijeniti. Uključite malo šansone", govori gospođa vidno šokiranom taksistu dok mu prijeti mačetom.

Zbog prijetnje, uslišio je njezinu glazbenu želju i nastavio vožnju. Ali ne baš opušteno, cijelo vrijeme se osvrtao na zadnje sjedište.

"Skinuo je pojas kako bi lakše iskočio iz vozila ako ova opet izvadi mač", komentiraju Rusi.

Kako navodi portal 63.ru, taksist nije prijavio incident. Ali kad je snimka osvanula online, pokrenuta je istraga. 

