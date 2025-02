VIDEO Satima skidali zvono u Pagu nakon potresa. 'Strašno je bilo, vitrina je počela zveckati'

Jaki potres u utorak navečer pogodio je zadarsko područje, točnije Velebit. Najbliže mjesto udara od 4,8 po Richteru je Starigrad, ali najveća šteta nastala je dvadesetak kilometara dalje, preko mora, u srcu grada Paga.

- Bilo je strašno, kći i ja smo bili doma, staklena vitrina je počela zveckati skupa s čašama. Prvo smo mislili da je kamion, ali nakon nekoliko trenutaka shvatili smo da je potres. Nismo izlazili jer bi nam trebalo vremena da se uopće obučemo - rekao je Ante, koji je potres dočekao u svom domu.

Gosti paškog kafića su pak gledali kako padaju okviri sa zidova, no veće štete nije bilo. Ipak, stradalo je zvono na 800 godina starom zvoniku Kneževa dvora, koji je nekad imao funkciju crkve, no sad je u njemu Turistički informativni centar. Zvonik se pomaknuo za 12 centimetara. Paška Vela ulica tako je zatvorena za promet od utorka navečer.

- Skida se samo zvono koje je teško dvjestotinjak kilograma, konstrukcija je propala i nešto je popucalo, pa se zvono nakosilo, no konstrukcija nije pretrpjela neka velika oštećenja. Kad se zvono makne, mjesto će se osigurati zbog novih eventualnih neprilika koje su najavljene za sljedeće dane - objasnio je Karlo Bukša, zapovjednik JVP-a Pag, čija ekipa asistira dvojici GSS-ovaca iz Zadra koji su zvono opasali gurtnama i prionuli uklanjanju.

U paškoj Veloj ulici skupilo se promatrača koji su gledali nesvakidašnju akciju.

- Dobili smo poziv od stožera Civilne zaštite Grada Paga, poslali smo dva gorska spasioca koji su dignuti na vrh Kneževa dvora dizalicom te su napravili tehnički dio odvajanja zvona, vezivanja, osiguranja i onda ga dizalicom spustili na ulicu. Sama akcija trajala je nekoliko sati, od dolaska, procjene i pripreme, ali za samo skidanja trebalo im je dva sata - rekao je Ljubo Majica, pročelnik GSS stanice Zadar.

Dok su pripadnici GSS-a radili uz asistenciju vatrogasaca, okupljeni otočani nisu skidali pogled sa zvonika.

- Stari grad je sav u kamenu i ima puno zapuštenih kuća. Ovako je potres samo ubrzao nešto što bi se ionako moralo sanirati - govore otočani kojima je drago da se potencijalna opasnost odmah uklonila.

No potres koji je dobrano protutnjao Zadarskom županijom prošao je zapravo "bezbolno"' upravo zbog svoje velebitske lokacije.

- To se zove makroseizmički epicentar, odnosno to je najbliže mjesto u kojemu se potres najjače manifestira, a pogodio je krško područje. Po našim definicijama, to je jaki potres, da je bio malo jači bile bi oštećene zgrade. Napominjem da ovaj potres nema veze sa serijom potresa na Santoriniju - objasnio je Krešimir Kuk, seizmolog.

A upravo na mjestu koje je najbliže potresu prijavljena je šteta, i to u lokalnoj crkvi, Blaženog uzvišenja Djevice Marije u Selinama.

- Mi smo i prije nekoliko godina imali potres, poslali smo vještaka i statičara koji su procijenili da je crkva sigurna, no kako su se pukotine proširile zbog novog potresa, oni će opet izaći na teren i dati novu procjenu. Nekoliko ljudi prijavilo je pukotine na balkonima, ali dok štetu ne utvrdi statičar, računamo da je nema - rekao je Marin Čavić, načelnik općine Starigrad, prvoga mjesta na karti do epicentra potresa.

Stanovnici podvelebitskog kraja ipak su malo lošije spavali. Ovaj potres treći je po jačini u našoj zemlji nakon petrinjskog i zagrebačkog.

- Znamo da je ovo sretna okolnost i da smo dobro prošli. Malo je nedostajalo da prijeđemo 5 po Richteru, a ovo što smo doživjeli je dosta stresno, no s jutrom je sve izgledalo puno bolje - zaključili su Starigrađani i Pažani, koji su poznati kao kraj jake bure, ali sad su se upisali i kao potresno područje.

Nadzornici NP-a Paklenica otišli su provjeriti stanje na terenu. No čak ni tamo gdje se očekivalo da će padati veće kamenje ili se otvarati rupe nakon potresa, nakon povratka s terena rekli su da štete uopće nema.