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NAKON UPADA USKOK-A

VIDEO Viktor Šimunić kroz suze: 'Mama je bolesna, čeka nalaze, a USKOK joj je uzeo mobitel...'

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO Viktor Šimunić kroz suze: 'Mama je bolesna, čeka nalaze, a USKOK joj je uzeo mobitel...'
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USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pozvao je građane da na njegovim društvenim mrežama pogledaju mjesečni izvještaj da "vide kak' se u Gradu Oroslavju dela i kak' se bude delalo i dalje"

Mama koja mi je bolesna i treba dobivati nalaze iz bolnice, uzmu joj mobitel, stvaraju stres, za što su roditelji krivi?, pita se kroz suze za N1 Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, kojemu je jutros oko 6 ujutro policija po nalogu USKOK-a upala u kuću gdje živi s roditeljima. Izuzeli su dokumentaciju, računala, mobitele zbog provođenja dokaznih radnji, a kako je otkrio Šimunić, riječ je o podacima o sportskim savezima.

Jasno je da je ovo politički motivirano, smeta im kad se govori istina, kad se 'dela' pošteno, dodao je Šimunić.

- Nisu me nikada ni mogli zaustaviti da govorim i mislim da je to problem - da govorim i da javno propitkujem gdje se troši javni novac. Možda se želi poslati poruka da nije baš zgodno propitktivati gdje se toriši javni novac već godinama, aludiram na sportske saveze - rekao je.

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Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" VIDEO
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" | Video: 24sata/pixsell

- Mi kao danas ne bismo smjeli pričati, da su izvidi tajni. Prije mjesec dana, nešto manje, već je u medijima sve bilo objavljeno. Danas, dok su još svi bili kod mene u kući, kući mojih roditelja, je medijima sve dojavljeno. Dakle, jasno je da je ovo politički motivirano, i da se zapravo smeta kad se govori istina, smeta se kad se dela pošteno - rekao je Šimunić.

OBITELJSKI DOM USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala
USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala

Pozvao je građane da na njegovim društvenim mrežama pogledaju mjesečni izvještaj da "vide kak' se u Gradu Oroslavju dela i kak' se bude delalo i dalje".

- Ja ću večeras opet mirno spavati - dodao je.

USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića
USKOK u domu gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Svakom građaninu mogu pogledati u oči, lice - i biti miran, zaključio je.

U izjavi za N1 dodao je da "su svi računi našeg grada javno dostupni i transparentni. Za svaku manifestaciju koja završi ja jedini pokažem koliko je i što koštalo. Objavio sam i mjesečni izvještaj u kojima se vidi smo napravili 15 projekata koji su bili ispod ugovorene cijene".

- Nađite mi nekoga tko još tako radi, pazi na svaki cent - rekao je.

Šimunić je istaknuo da je ovo tek početak borbe za demokraciju.

- Ako misle da sam za nešto kriv, zašto me nisu uhitili? Ja sam tu, sve smo dali dobrovoljno, neka uzme sve, surađujem od prvog dana i dalje ću - dodao je.

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Komentari 11
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