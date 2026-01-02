VIDEO Sin joj je slavio rođendan u klubu u Švicarskoj i nestao: 'Zadnje mi je pisao da me voli'

U stravičnom požaru koji je u novogodišnjoj noći zahvatio popularni bar u švicarskom skijalištu Crans-Montana poginulo je više od 40 ljudi, dok se deseci i dalje vode kao nestali. Požar je izbio neposredno nakon ponoći u baru Le Constellation, gdje se slavila Nova godina, a scena podsjeća na najcrnje tragedije koje su pogodile Europu posljednjih godina.

Među očajnim roditeljima koji danima čekaju vijesti o svojim najmilijima je i Laetitia Brodard-Sitre. Njezin 16-godišnji sin Arthur javio joj se porukom odmah nakon ponoći: “Sretna Nova godina, mama, volim te.” Od tada – ništa.

- Trebao je slaviti rođendan i rezervirao je veliki stol s prijateljima nekoliko dana ranije. Planirao je dočekati Novu godinu u Le Constellationu – ispričala je slomljena majka za Reuters, stojeći u blizini zgarišta bara.

Dodala je kako je obišla bolnicu u Sionu, ali sina ondje nije pronašla. Zbog teških opeklina mnoge žrtve još uvijek nisu identificirane, pa je bila prisiljena dati i uzorak DNK kako bi se utvrdilo nalazi li se Arthur među stradalima.

- Ne spavam. Jedino što me donekle smiruje jest to što sam ovdje, blizu njega. Čim ga pronađem, bit ću uz njega. Dok čekam, ostajem ovdje. Ne mogu zamisliti da budem bilo gdje drugdje. Dok sam u Crans-Montani, blizu sam Le Constellationa - rekla je kroz suze.

Naime, kako piše Blick.ch, fotografije i videosnimke koje su se počele širiti još jučer upućuju na to da su prskalice na bocama šampanjca zapalile izolaciju na stropu, nakon čega se vatra munjevito proširila.

Fotografije otkrile početak strave

Očevidac je za Blick ispričao da je neposredno prije izbijanja požara vidio nesvakidašnju i iznimno opasnu scenu – ženu koja je sjedila na ramenima druge osobe, navodno konobarice, dok je u rukama držala boce šampanjca s pirotehnikom.

Kasnije tijekom noći pojavila se i ključna fotografija. Na njoj se vidi osoba s maskom Guyja Fawkesa, dok joj na ramenima sjedi žena s crnom kacigom, držeći boce šampanjca s još uvijek zapaljenim prskalicama.

Nova fotografija, objavljena u međuvremenu, prikazuje cijelu scenu u trenutku dok je tragedija u tijeku. U 01:26 sati žena s kacigom podiže bocu s vatrom opasno blizu stropa, na kojem su već vidljivi plameni jezici.

Točno vrijeme poznato je jer se na dnu iste fotografije vidi zaslon iPhonea na kojem se, iako mutno, može razaznati sat koji pokazuje 01.26.

Samo četiri minute kasnije, u 01.30 sati, vatrogasci su zaprimili prvi dojavni poziv.

U tom trenutku vatra se već nekontrolirano širila prepunim barom, ostavljajući brojnim gostima malo ili nimalo šanse za bijeg. Ono što je trebalo biti glamurozno slavlje ulaska u Novu godinu pretvorilo se u jednu od najsmrtonosnijih požarnih tragedija u novijoj povijesti Švicarske.