VIDEO Širi se nova snimka užasa u Švicarskoj: Pokušali su vatru ugasiti krpom, nastala panika

Društvenim mrežama proširio se video koji prikazuju pokušaj gašenja vatre koja se širila po stropu bara Le Constellation na švicarskom skijalištu.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova reklo je za Sky News da je ukupan broj poginulih u požaru 47, a pet žrtava još nije identificirano.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova dodalo je da je nakon požara u bolnicu prevezeno 10 Talijana, a pet ili šest osoba još uvijek se vodi nestalima.

Navodi se da su tri Talijana prebačena u milansku bolnicu.