VIDEO Snažna eksplozija i požar u glavnom gradu Uzbekistana: Poginuo mladić, 163 ozlijeđenih

​U ranim satima četvrtka u glavnom gradu Uzbekistana Taškentu došlo je do snažne eksplozije. Došlo je do eksplozije skladišta, kasnije i do požara u okrugu Sergeli u Taškentu, priopćile su tamošnje vlasti. Skladište koje je izgorjelo nalazi se u blizini tamošnjeg aerodroma, ali zračni promet nije prekidan. Kako piše ruska Izvestia, poginula je najmanje jedna osoba, a čak 163 ljudi je ozlijeđeno... Ukupno 24 osobe su hospitalizirane, ali nitko od njih nema teže ozljede. Preminuo je mladić rođen 2006. godine, navode na stranicama ministarstva zdravstva Uzbekistana. Požar je gasilo 16 vatrogasnih ekipa i lokaliziran je, navode ruski mediji.