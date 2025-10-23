Nikakva sredstva ne pomažu, ima ih posvuda, po zidovima, dvorištu, odjeći..., priča nam čitateljica
VIDEO Šokirana Slavonka: Evo pogledajte koliko smrdljivih martina ima! Ništa ne pomaže
Ove jeseni, pogotovo u Slavoniji - učestale su i brojne najezde smrdljivih martina, a isto muči i stanovnike naselja Prkovci u sastavu općine Ivankovo. Kako nam javlja užasnuta čitateljica, posvuda su i ne mogu ih se riješiti.
- Posvuda su, ovo je užas! Svake jeseni se borimo s njima još od 2023. godine. Ne znamo više što da radimo, ludimo! Nikakva sredstva ne pomažu, uvijek ih ima previše - po zidovima, dvorištu, odjeći... Nadamo se da će nam općina nekako pomoći - priča nam čitateljica.
Ranije su nam se javljali čitatelji iz Okučana i Nove Gradiške, koji se također bore s najezdom ovih kukaca, a nikakva sredstva ne pomažu im u suzbijanju.
