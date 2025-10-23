Obavijesti

News

Komentari 4
STRAŠNO

VIDEO Šokirana Slavonka: Evo pogledajte koliko smrdljivih martina ima! Ništa ne pomaže

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Šokirana Slavonka: Evo pogledajte koliko smrdljivih martina ima! Ništa ne pomaže
6
Foto: Čitatelj 24sata

Nikakva sredstva ne pomažu, ima ih posvuda, po zidovima, dvorištu, odjeći..., priča nam čitateljica

Ove jeseni, pogotovo u Slavoniji - učestale su i brojne najezde smrdljivih martina, a isto muči i stanovnike naselja Prkovci u sastavu općine Ivankovo. Kako nam javlja užasnuta čitateljica, posvuda su i ne mogu ih se riješiti.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Najezda smrdljivih martina 01:13
Najezda smrdljivih martina | Video: čitatelj/24sata

- Posvuda su, ovo je užas! Svake jeseni se borimo s njima još od 2023. godine. Ne znamo više što da radimo, ludimo! Nikakva sredstva ne pomažu, uvijek ih ima previše - po zidovima, dvorištu, odjeći... Nadamo se da će nam općina nekako pomoći - priča nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata
NEUGODNI POSJETITELJI VIDEO Velika najezda smrdljivih martina u Okučanima: 'Sve se crni, u kosi ih pronađem deset'
VIDEO Velika najezda smrdljivih martina u Okučanima: 'Sve se crni, u kosi ih pronađem deset'

Ranije su nam se javljali čitatelji iz Okučana i Nove Gradiške, koji se također bore s najezdom ovih kukaca, a nikakva sredstva ne pomažu im u suzbijanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'
DRAMA U SREDIŠĆU

Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'

Bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić pucao na zaštitara Denisa M. Stanari ulice u Središću u šoku: ‘Vikao je: Gdje je pi**a Leon, gdje je?’
Leon Lučić propucao čovjeka u Zagrebu. U ovom stanu se skrivao. Ispred je rozi kišobran
DRAMA U SREDIŠĆU

Leon Lučić propucao čovjeka u Zagrebu. U ovom stanu se skrivao. Ispred je rozi kišobran

Policija je nakon pucnjave osigurala područje oko stana. Lučić je priveden sat vremena nakon pucnjave...
STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari
UŽAS U ZAGREBU

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025