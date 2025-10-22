Obavijesti

News

Komentari 0
NEUGODNI POSJETITELJI

VIDEO Velika najezda smrdljivih martina u Okučanima: 'Sve se crni, u kosi ih pronađem deset'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Velika najezda smrdljivih martina u Okučanima: 'Sve se crni, u kosi ih pronađem deset'

Iako njihova prisutnost može izazvati nelagodu, dobra je vijest da postoje brojni prirodni načini kako ih uspješno otjerati i spriječiti njihovo ponovno pojavljivanje – bez potrebe za jakim kemijskim sredstvima

Jesen sa sobom donosi i ne tako ugodne posjetitelje, a to su smrdljivi martini. Najezde su posebno česte u Slavoniji ove jeseni, a tako je stanovnike Okučana u utorak dočekala najezda tih kukaca, koji su svugdje - van kuće, ali i u njoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Smrdljivi martini kod Okučana 00:53
Smrdljivi martini kod Okučana | Video: Čitatelj 24sata

- Najezda - sve se crni od njih, svugdje su. Prije nekoliko dana ih je bilo, ali ne toliko. Danas je nemoguće. Ulaze i u kuću, ni ne znamo više kuda. Kada izađem vani, deset ih nađem u kosi. Pokušali smo ih maknuti sprejem za kukce, ali nisam sigurna da će to pomoći - priča nam čitateljica.

MORATE PROBATI! Okusi jeseni u Zagrebu: Vrganji, buča i roast beef sa smokvama noviteti su restorana Molino
Okusi jeseni u Zagrebu: Vrganji, buča i roast beef sa smokvama noviteti su restorana Molino

Kako smo ranije pisali, ovi kukci, poznati po svom specifičnom i neugodnom mirisu, često traže utočište u domovima i vrtovima kada temperature padnu. U potrazi za toplinom, lako pronalaze put kroz najmanje pukotine i otvore, pa se mogu pojaviti u većem broju. 

STARI NAZIV Upravo uživamo u 'babljem' ili 'vještičjem' ljetu - znate li zašto ga baš tako zovemo?
Upravo uživamo u 'babljem' ili 'vještičjem' ljetu - znate li zašto ga baš tako zovemo?

Iako njihova prisutnost može izazvati nelagodu, dobra je vijest da postoje brojni prirodni načini kako ih uspješno otjerati i spriječiti njihovo ponovno pojavljivanje – bez potrebe za jakim kemijskim sredstvima koja mogu štetiti ljudima, životinjama i biljkama. Neki od njih su češnjak, ljuske luka, mješavina octa i tople vode, ali i čili papričice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025