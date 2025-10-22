VIDEO Velika najezda smrdljivih martina u Okučanima: 'Sve se crni, u kosi ih pronađem deset'

Jesen sa sobom donosi i ne tako ugodne posjetitelje, a to su smrdljivi martini. Najezde su posebno česte u Slavoniji ove jeseni, a tako je stanovnike Okučana u utorak dočekala najezda tih kukaca, koji su svugdje - van kuće, ali i u njoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Smrdljivi martini kod Okučana | Video: Čitatelj 24sata

- Najezda - sve se crni od njih, svugdje su. Prije nekoliko dana ih je bilo, ali ne toliko. Danas je nemoguće. Ulaze i u kuću, ni ne znamo više kuda. Kada izađem vani, deset ih nađem u kosi. Pokušali smo ih maknuti sprejem za kukce, ali nisam sigurna da će to pomoći - priča nam čitateljica.

Kako smo ranije pisali, ovi kukci, poznati po svom specifičnom i neugodnom mirisu, često traže utočište u domovima i vrtovima kada temperature padnu. U potrazi za toplinom, lako pronalaze put kroz najmanje pukotine i otvore, pa se mogu pojaviti u većem broju.

Iako njihova prisutnost može izazvati nelagodu, dobra je vijest da postoje brojni prirodni načini kako ih uspješno otjerati i spriječiti njihovo ponovno pojavljivanje – bez potrebe za jakim kemijskim sredstvima koja mogu štetiti ljudima, životinjama i biljkama. Neki od njih su češnjak, ljuske luka, mješavina octa i tople vode, ali i čili papričice.