Video zgrozio Srbiju: Violinist šutnuo torbu dječaku prosjaku

Danilo Anđelković, violinist iz Srbije, snimljen je kako u centru Kraljeva nogom udara torbu dječaka koji prosi. Danilo je se oglasio o tom slučaju na Facebooku.

- Povodom videa koji kruži na kojem violinist 'šutira torbu dečku koji prosi'. Da, na žalost to sam ja. Dakle svirao sam tu možda pola sata kad je došao čovjek s dječakom, biciklom su dovezli i istovarili harmoniku i bubanj. To znači da su planirati svirati na istom mjestu gdje sam ja bio. To bih ignorirao iako je to bilo vrlo drsko. Dečko je odmah bicikl prislonio uz drvo na pola metra od moje opreme na sredini ulice, tako da djelomično zaklanja prolaz ljudima koji mi prilaze. Na to sam zamolio da preparkira bicikl malo drugačije no dečko je protestirao, i tek poslije nekoliko ponovljenih zahtjeva je malo pomaknuo bicikl. Potom sam se obratio njegovom ocu, i objasnio da sam nedavno došao i da bih svirao dva sata. Na to mi je odgovorio nešto kao da to ne dolazi u obzir i 'Nemamo ništa sa tobom, ti radi svoje mi ćemo naše'. Već sam bio vrlo uznemiren no nastavio sam svirati. Njih je jedno vrijeme zadržalo to što su vidjeli koliko ljudi mi prilazi i okuplja se slušajući. Konačno otac je krenuo nekuda i ostavio dečka, a dečko mu je ljut glasno rekao, tako da i ja čujem, kako će on sada sam svirati, i kao ne dolazi u obzir više da čekaju na mene. Uskoro je počeo udarati bubanj i pjevati. Tada sam mu nakon nekoliko minuta prišao, šutnuo praznu torbu i uhvatio ga rukom za potiljak te povukao malo u stranu. Kasnije se otac vratio, i 'izgrdio ga što je počeo svirati', a mene što sam napao dijete. Dogovorili smo se da ću svirati još sat vremena, ali sam i prije završio jer sam bio potresen - napisao je Danilo.

Ispod statusa, u kojem je pokušao opravdati svoj postupak, nižu se prilično negativni komentari, u kojima ga ljudi osuđuju i pišu da za takvu vrstu reakcije ne postoji opravdanje.

Anđelković je, inače, završio glazbenu akademiju, a novac zarađuje upravo sviranjem na ulici, što srpskih, što europskih gradova, piše Kurir.