Obavijesti

News

Komentari 1
POGRDNE PJESME

VIDEO Sramota u Gorici. Torcida skandirala: To su splitske ustaše

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sramota u Gorici. Torcida skandirala: To su splitske ustaše
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Navijači Hajduka dio svog opusa na tribinama su posvetili nedavnim događanjima u Tuzli kako bi podržali dio navijača koji je uhićen nakon napada na Delije

Admiral

Desetak minuta sramotno su skandirali gostujući navijači Torcide na tribinama u Gorici gdje Hajduk gostuje u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a. Kako piše Tportal, koji je objavio i snimku, navijači Hajduka dio svog opusa na tribinama su posvetili nedavnim događanjima u Tuzli kako bi podržali dio navijača koji je uhićen nakon napada na Delije.

PRATITE PRIJENOS UŽIVO Gorica - Hajduk 1-0: Pukštas donio novu energiju u nastavku, 'bili' love zaostatak
UŽIVO Gorica - Hajduk 1-0: Pukštas donio novu energiju u nastavku, 'bili' love zaostatak

Incident se dogodio kod zračne luke u Tuzli prošlog tjedna, a u njemu su Torcidaši spremili zasjedu Delijama. U tučnjavi je sudjelovalo oko 200 ljudi, a gore su prošli pripadnici Delija kojih je nekoliko teže ozlijeđeno. 

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Suborci što žrtvuju slobodu, izdržite braćo, mi smo uz vas", napisala je Torcida na velikom transparentu, a onda i pjesmom "O Zvezdo zvezdana, ti ku*** je****, je*** te Velež, je**** te svi, a najviše Splićani" nastavila obračun sa srpskim klubom i njihovim navijačima. 

Gostujući navijači u Gorici u jednom su trenutku počeli pjevati stih 'To su splitske ustaše'. Video možete pogledati OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa
OBJAVILI NOVE DOKUMENTE

FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u petak više od tri milijuna novih stranica dokumenata o pokojnom financijeru i seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu. Današnjom dodatnom objavom obuhvaćeno je više od 2.000 videozapisa i 180.000 slika. Zajedno s prethodnim objavama, to čini gotovo 3,5 milijuna stranica objavljenih u skladu sa Zakonom
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026