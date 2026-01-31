VIDEO Sramota u Gorici. Torcida skandirala: To su splitske ustaše

Desetak minuta sramotno su skandirali gostujući navijači Torcide na tribinama u Gorici gdje Hajduk gostuje u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a. Kako piše Tportal, koji je objavio i snimku, navijači Hajduka dio svog opusa na tribinama su posvetili nedavnim događanjima u Tuzli kako bi podržali dio navijača koji je uhićen nakon napada na Delije.

Incident se dogodio kod zračne luke u Tuzli prošlog tjedna, a u njemu su Torcidaši spremili zasjedu Delijama. U tučnjavi je sudjelovalo oko 200 ljudi, a gore su prošli pripadnici Delija kojih je nekoliko teže ozlijeđeno.

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Suborci što žrtvuju slobodu, izdržite braćo, mi smo uz vas", napisala je Torcida na velikom transparentu, a onda i pjesmom "O Zvezdo zvezdana, ti ku*** je****, je*** te Velež, je**** te svi, a najviše Splićani" nastavila obračun sa srpskim klubom i njihovim navijačima.

Gostujući navijači u Gorici u jednom su trenutku počeli pjevati stih 'To su splitske ustaše'. Video možete pogledati OVDJE.