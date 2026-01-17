VIDEO Počele su rezervacije za prvi hotel na Mjesecu. Cijena? Ma 'sitnica'. Evo koliko košta

Kalifornijski startup GRU Space počeo je primati online rezervacije za boravak u, kako tvrde, prvom hotelu na Mjesecu, čije se otvaranje planira već 2032. godine. Iako se ideja čini kao znanstvena fantastika, tvrtka je već objavila detaljan plan i otvorila prijave za one s dovoljno dubokim džepom i avanturističkim duhom, koji su spremni ispisati povijest kao prvi lunarni turisti. Cijena je, očekivano, astronomska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Osnivač tvrtke, Skyler Chan (22), diplomant elektrotehnike i računarstva na Sveučilištu Berkeley, ne krije entuzijazam i vjeruje kako je upravo turizam ključ za pokretanje lunarne ekonomije i ostvarenje vizije čovječanstva kao međuplanetarne vrste.

Njegova tvrtka, čiji puni naziv glasi Galactic Resource Utilization Space, već je privukla investitore koji su prethodno ulagali u divove poput SpaceX-a.

Tko stoji iza najambicioznijeg projekta u svemiru?

Skyler Chan, mladi vizionar koji je iskustvo stjecao u Tesli i na NASA-inim projektima, od djetinjstva je sanjao o tome da postane astronaut. Međutim, tijekom odrastanja shvatio je da bi mogao ostaviti veći trag omogućavanjem putovanja u svemir svima, a ne samo sebi. Njegova misija postala je izgradnja sustava koji će čovječanstvu omogućiti trajno naseljavanje izvan Zemlje.

​- Živimo u prijelomnom trenutku u kojem doista možemo postati međuplanetarna vrsta prije nego što umremo. Ako uspijemo, milijarde ljudskih života rodit će se na Mjesecu i Marsu te će moći iskusiti ljepotu tamošnjeg života - izjavio je Chan u priopćenju.

Foto: YouTube

Njegov argument je jasan: dok tvrtke poput SpaceX-a grade "prijevoznu službu" do Mjeseca, netko mora izgraditi i odredište vrijedno boravka. Uvjeren je da trajno stanište izvan Zemlje predstavlja temeljni problem koji moramo riješiti kako bismo napredovali.

Od šatora na napuhavanje do palače od mjesečeve prašine

Plan izgradnje hotela odvijat će se u nekoliko faza. Prvi korak planiran je za 2029. godinu, kada će na Mjesec sletjeti mali teret od desetak kilograma kako bi se testirala tehnologija pretvaranja mjesečevog regolita (prašine) u čvrste "mjesečeve cigle". Dvije godine kasnije, 2031., planira se postavljanje većeg staništa na napuhavanje unutar "lunarnog jarka" ili špilje, što bi pružilo prirodnu zaštitu od radijacije i ekstremnih temperatura.

Prvi gosti trebali bi stići početkom idućeg desetljeća, točnije 2032. godine. Prva verzija hotela bit će struktura na napuhavanje proizvedena na Zemlji, sposobna primiti do četiri gosta na višednevni boravak. Ta bi struktura trebala biti operativna oko deset godina.

Foto: YouTube

Dugoročna vizija je, međutim, mnogo grandioznija. Kasnije verzije hotela gradile bi se od materijala s Mjeseca i mogle bi ugostiti do deset gostiju. Inspiracija za dizajn trajnijeg objekta je Palača lijepih umjetnosti u San Franciscu, što obećava spoj tehnologije i klasične arhitekture na dosad neviđenoj lokaciji.

Cijena? 'Sitnica'

Put do Mjeseca nikada nije bio jeftin, a boravak u prvom hotelu neće biti iznimka. Proces rezervacije počinje nepovratnom prijavom od tisuću dolara, nakon čega slijedi detaljna provjera kandidata, uključujući medicinsku i financijsku dokumentaciju. Oni koji prođu selekciju mogu osigurati svoje mjesto uplatom povratnog depozita u iznosu od 250 tisuća do milijun dolara.

Konačna cijena aranžmana još nije definirana, no iz GRU Spacea procjenjuju da će ukupni trošak, koji uključuje prijevoz, smještaj, obuku i operativne troškove, vjerojatno premašiti deset milijuna dolara po osobi za prosječni boravak od pet noćenja. Za taj iznos, gosti će moći uživati u jedinstvenim iskustvima poput vođenih "mjesečevih šetnji", vožnje lunarnim roverom i igranja golfa u uvjetima niske gravitacije.

Iako je projekt suočen s ogromnim tehničkim, logističkim i regulatornim izazovima te ovisi o uspjehu vozila poput SpaceX-ovog Starshipa, Chan i njegov tim ne odustaju.

​- Ovo je velika oklada, nećemo to uljepšavati. Ali ako uspijemo, ovo će doslovno biti najutjecajnija stvar koja se dogodila u ljudskoj povijesti - zaključio je Chan.