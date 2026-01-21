Obavijesti

NEVRIJEME IZAZVALO KAOS

VIDEO Strašne oluje pogodile Italiju: Evakuirali stanovnike, na Siciliji crveno upozorenje!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andrea Matteo Petrelli

Jedna od najosjetljivijih operacija bila je u marini Giampilieri blizu Messine, gdje je 32 stanovnika staračkog doma Aurora Villa premješteno na sigurnije lokacije.

Snažno nevrijeme pogodilo je Siciliju i Sardiniju i izazvalo kaos. Olujni vjetar puhao je do 119 km/h, a valovi do devet metara visine potopili su marine, ulice i kuće. Vlasti su izdale crvena upozorenja, naredile preventivne evakuacije i rasporedile tisuće spasilaca.

Najdramatičnije snimke dolaze iz Liparija. Kamera se trese dok zidovi pjene udaraju u marinu, preplavljujući ulice u roku od nekoliko sekundi, a brodovi se naginju o pristanište.

Na Siciliji je i proglašena crvena uzbuna zbog oluja.

Videozapisi objavljeni na X-u prikazuju kako more prodire prema unutrašnjosti i odnosi sve pred sobom. Slični prizori zabilježeni su u Fondachellu blizu Catanije, gdje je Civilna zaštita evakuirala je ukupno 190 ljudi iz izloženih područja diljem Sicilije.

