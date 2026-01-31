VIDEO Strava u Iranu! Dvije eksplozije u jednom danu, poginuo najmanje jedan čovjek

Novinska agencija Tasnim prenijela je da su informacije objavljene na društvenim mrežama po kojima je meta eksplozije bio zapovjednik mornarice Revolucionarne garde "potpuno lažna".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:18 Dvije eksplozije u Iranu | Video: 24sata/reuters

U odvojenoj eksploziji plina u gradu Ahvazu blizu iračke granice smrtno su stradale četiri osobe, piše Tehran Times.

Dvojica izraelskih dužnosnika Reutersu su rekla da Izrael nije uključen ni u jednu subotnju eksploziju.

Obje su se dogodile usred pojačanih napetosti između Teherana i Washingtona zbog iranskog gušenja prosvjeda širom zemlje i zbog nuklearnog programa zemlje.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da se prema Iranu kreće "armada", a više je izvora u petak izvijestilo kako Trump razmatra opcije protiv Irana, među kojima su i ciljani napadi na snage sigurnosti.

Bandar Abbas je mjesto u kojemu se nalazi najvažnija iranska kontejnerska luka. Smještena je u Hormuškom tjesnacu, ključnome plovnom putu između Irana i Omana kojim se tankerima prevozi otprilike petina sirove nafte i naftnih derivata.