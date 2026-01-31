Najmanje jedna osoba je poginula, a 14 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja je u subotu odjeknula u južnoj iranskoj luci Bandar Abbas, rekao je lokalni dužnosnik iranskim novinskim agencijama, dodavši kako je uzrok eksplozije nepoznat
VIDEO Strava u Iranu! Dvije eksplozije u jednom danu, poginuo najmanje jedan čovjek
Novinska agencija Tasnim prenijela je da su informacije objavljene na društvenim mrežama po kojima je meta eksplozije bio zapovjednik mornarice Revolucionarne garde "potpuno lažna".
U odvojenoj eksploziji plina u gradu Ahvazu blizu iračke granice smrtno su stradale četiri osobe, piše Tehran Times.
Dvojica izraelskih dužnosnika Reutersu su rekla da Izrael nije uključen ni u jednu subotnju eksploziju.
Obje su se dogodile usred pojačanih napetosti između Teherana i Washingtona zbog iranskog gušenja prosvjeda širom zemlje i zbog nuklearnog programa zemlje.
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da se prema Iranu kreće "armada", a više je izvora u petak izvijestilo kako Trump razmatra opcije protiv Irana, među kojima su i ciljani napadi na snage sigurnosti.
Bandar Abbas je mjesto u kojemu se nalazi najvažnija iranska kontejnerska luka. Smještena je u Hormuškom tjesnacu, ključnome plovnom putu između Irana i Omana kojim se tankerima prevozi otprilike petina sirove nafte i naftnih derivata.
