OGLASIO SE I TEHERAN

VIDEO Strava u Iranu! Dvije eksplozije u jednom danu, poginuo najmanje jedan čovjek

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Najmanje jedna osoba je poginula, a 14 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja je u subotu odjeknula u južnoj iranskoj luci Bandar Abbas, rekao je lokalni dužnosnik iranskim novinskim agencijama, dodavši kako je uzrok eksplozije nepoznat

Admiral

Novinska agencija Tasnim prenijela je da su informacije objavljene na društvenim mrežama po kojima je meta eksplozije bio zapovjednik mornarice Revolucionarne garde "potpuno lažna".

Dvije eksplozije u Iranu
Video: 24sata/reuters

U odvojenoj eksploziji plina u gradu Ahvazu blizu iračke granice smrtno su stradale četiri osobe, piše Tehran Times.

Dvojica izraelskih dužnosnika Reutersu su rekla da Izrael nije uključen ni u jednu subotnju eksploziju.

Obje su se dogodile usred pojačanih napetosti između Teherana i Washingtona zbog iranskog gušenja prosvjeda širom zemlje i zbog nuklearnog programa zemlje.

TEHERAN JE SLJEDEĆI? SAD u Zaljev šalje nosač Lincoln, bombardere i razarače, a Iran prijeti raketama i miniranjem
SAD u Zaljev šalje nosač Lincoln, bombardere i razarače, a Iran prijeti raketama i miniranjem

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da se prema Iranu kreće "armada", a više je izvora u petak izvijestilo kako Trump razmatra opcije protiv Irana, među kojima su i ciljani napadi na snage sigurnosti. 

Bandar Abbas je mjesto u kojemu se nalazi najvažnija iranska kontejnerska luka. Smještena je u Hormuškom tjesnacu, ključnome plovnom putu između Irana i Omana kojim se tankerima prevozi otprilike petina sirove nafte i naftnih derivata.

