VIDEO Stručnjak: U pitanju su sati i Mariupolj će pasti. A onda će krenuti nova velika ofenziva

Britanski profesor Michael Clarke, stalni vojni analitičar Sky Newsa oko rata u Ukrajini, iznio je crne prognoze po pitanju opkoljenog Mariupolja koji odolijeva žestokom ruskom napadu 48 dana.

Rusi su u srijedu priopćili kako su već zauzeli grad, ali stigao je demantij s ukrajinske strane.

- Ruska vojska zauzela je Izjum i sad se pokušava probiti do Mariupolja s ciljem udruživanja u "velike snage" na jugu. To je južno sidro njihove velike navale sjeverno od Izjuma i južno od Mariupolj. To će potrajati, ali ako uspiju pobijediti Ukrajince u Mariupolju, mogu otpustiti vjerojatno polovicu svojih snaga u tom gradu, od 6000 do 8000 koji bi mogli krenuti na sjever u velikoj ofenzivi - kazao je Clarke.

Hoće li Mariupolj pasti?

- Da. Većina ljudi misli da se radi o satima, ne danima. Ukrajinci su stisnuti prema moru u dva džepa.

Rusi su izvijestili da se predalo 1000 ukrajinskih marinaca, a Ukrajinci to nisu opovrgnuli.

- Možete vidjeti kad fronta pukne, a mislim da je došlo do pucanja. Bio bih iznenađen da sutra u ovo vrijeme Mariupolj ne bude u ruskim rukama.

Grad praktički više ne postoji.

- Grad od pola milijuna ljudi je devastiran, od njega nije ostalo ništa - kaže Clarke.

Ipak, ukrajinski narod crpi veliku snagu iz otpora koji pružaju branitelji Mariupolja u zadnjih šest tjedana. Stručnjaci su tvrdili da je Vladimir Putin očekivao pad grada - "oslobađanje", kako ga on naziva, u prvih nekoliko dana rata.

- To je nešto za što se ukrajinska vojska može držati. Poklič će biti "zapamtite Mariupolj" - zaključio je britanski analitičar.

