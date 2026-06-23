Kako nam javljaju čitatelji, u sudaru je ozlijeđen vozač motora
PROMETNA U ŽIVOGOŠĆU
VIDEO Sudar motocikla i auta kod Makarske: 'Po ozlijeđenog je došla helikopterska Hitna'
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Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u utorak oko 14.20 sati na cesti između mjesta Igrane i Živogošće u blizini Makarske. Sudarili su se automobil i motor, a ozlijeđenog su prevezli helikopterom u bolnicu - potvrdila nam je PU splitsko-dalmatinska.
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Kako nam javljaju čitatelji, ozlijeđen je vozač motora.
- Kako čujemo, motorist je iz BiH. Po njega je došao i helikopter Hitne, izgledalo je strašno - kaže čitatelj.
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