Obavijesti

News

Komentari 1
PROMETNA U ŽIVOGOŠĆU

VIDEO Sudar motocikla i auta kod Makarske: 'Po ozlijeđenog je došla helikopterska Hitna'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sudar motocikla i auta kod Makarske: 'Po ozlijeđenog je došla helikopterska Hitna'
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam javljaju čitatelji, u sudaru je ozlijeđen vozač motora

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći u utorak oko 14.20 sati na cesti između mjesta Igrane i Živogošće u blizini Makarske. Sudarili su se automobil i motor, a ozlijeđenog su prevezli helikopterom u bolnicu - potvrdila nam je PU splitsko-dalmatinska.

U SLAVONSKOM BRODU NEVJEROJATNA ODLUKA Napali dvojicu muškaraca, jednog su uboli nožem! Sud ih je pustio...
NEVJEROJATNA ODLUKA Napali dvojicu muškaraca, jednog su uboli nožem! Sud ih je pustio...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar u Živogošću VIDEO
Sudar u Živogošću | Video: Čitatelj 24sata

Kako nam javljaju čitatelji, ozlijeđen je vozač motora.

- Kako čujemo, motorist je iz BiH. Po njega je došao i helikopter Hitne, izgledalo je strašno - kaže čitatelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!
MISTERIJ RALJA

Da, kod Rogoznice je ulovljena velika bijela psina: Svjetski tim znanstvenika nema dvojbi!

Zaključak rada objavljenog danas u međunarodnom časopisu Journal of Marine Science and Engineering, na kojem je surađivalo više od 20 znanstvenika iz cijelog svijeta, trebao bi okončati veliku polemiku
FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!
NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI

FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.
DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao
OTKRILI NA SUDU

DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao

Dječak je tijekom postupka ispričao da je dva ili tri tjedna prije masakra odlučio što će učiniti i počeo planirati napad. Za radnim stolom napisao je popis djece i nacrtao skicu škole. Taj je papir držao u ladici...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026