Surfer iz San Francisca imao je veliku sreću nakon što se sudario s golemim sivim kitom tijekom aktivnosti na moru
BIZARNO Sudario se s kitom!
Eric Kramer surfao je na dasci s jedrom kod Crissy Fielda kada je došlo do nesreće. Kako je sam ispričao, već je ranije uočio kitove u tom području te je smanjio brzinu iz predostrožnosti. Ipak, tijekom povratka jedan je kit iznenada izronio točno ispred njega, udario u njegovu dasku i izbacio ga u more.
- Bio je to baš ‘kitovski’ dan... Molim vas, budite oprezni i poštujte divlje životinje. Znatno sam smanjio brzinu jer sam vidio nekoliko kitova u tom području, ali pri posljednjem povratku samo je izronio ispred mene. Drago mi je da smo oboje dobro - napisao je Kramer na društvenim mrežama.
Iako je prošao bez ozbiljnih ozljeda, njegova odluka da nastavi surfati unatoč prisutnosti kitova izazvala je brojne reakcije na internetu. Neki su komentatori doveli u pitanje njegovu procjenu, dok su drugi podsjetili na pravila o držanju sigurne udaljenosti od morskih sisavaca.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+