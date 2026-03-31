BIZARNO Sudario se s kitom!

Eric Kramer surfao je na dasci s jedrom kod Crissy Fielda kada je došlo do nesreće. Kako je sam ispričao, već je ranije uočio kitove u tom području te je smanjio brzinu iz predostrožnosti. Ipak, tijekom povratka jedan je kit iznenada izronio točno ispred njega, udario u njegovu dasku i izbacio ga u more.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bio je to baš ‘kitovski’ dan... Molim vas, budite oprezni i poštujte divlje životinje. Znatno sam smanjio brzinu jer sam vidio nekoliko kitova u tom području, ali pri posljednjem povratku samo je izronio ispred mene. Drago mi je da smo oboje dobro - napisao je Kramer na društvenim mrežama.

Iako je prošao bez ozbiljnih ozljeda, njegova odluka da nastavi surfati unatoč prisutnosti kitova izazvala je brojne reakcije na internetu. Neki su komentatori doveli u pitanje njegovu procjenu, dok su drugi podsjetili na pravila o držanju sigurne udaljenosti od morskih sisavaca.