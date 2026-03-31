BIZARNO Sudario se s kitom!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Društvene mreže

Surfer iz San Francisca imao je veliku sreću nakon što se sudario s golemim sivim kitom tijekom aktivnosti na moru

Eric Kramer surfao je na dasci s jedrom kod Crissy Fielda kada je došlo do nesreće. Kako je sam ispričao, već je ranije uočio kitove u tom području te je smanjio brzinu iz predostrožnosti. Ipak, tijekom povratka jedan je kit iznenada izronio točno ispred njega, udario u njegovu dasku i izbacio ga u more.

- Bio je to baš ‘kitovski’ dan... Molim vas, budite oprezni i poštujte divlje životinje. Znatno sam smanjio brzinu jer sam vidio nekoliko kitova u tom području, ali pri posljednjem povratku samo je izronio ispred mene. Drago mi je da smo oboje dobro - napisao je Kramer na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE SNIMKU VIDEO KAO U FILMU Policajci ga lovili na daskama za surfanje!
VIDEO KAO U FILMU Policajci ga lovili na daskama za surfanje!

Iako je prošao bez ozbiljnih ozljeda, njegova odluka da nastavi surfati unatoč prisutnosti kitova izazvala je brojne reakcije na internetu. Neki su komentatori doveli u pitanje njegovu procjenu, dok su drugi podsjetili na pravila o držanju sigurne udaljenosti od morskih sisavaca.

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat
UTORAK I SRIJEDA

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat

Već tijekom utorka u Dalmaciji se očekuju kiša i pljuskovi, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati susnježica i snijeg
STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'
NOVI VAL

STIŽE POGORŠANJE Jaka bura, DHMZ upalio i crveni alarm! 'Čuvajte se letećih krhotina'

Olujni udari, kiša i snijeg zahvatit će Hrvatsku, najteže na Kvarneru i pod Velebitom gdje prijeti opasno vrijeme
Vučić odgovorio Milanoviću
OTKAZAN SASTANAK

Vučić odgovorio Milanoviću

Mogao je lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu, rekao je Vučić

