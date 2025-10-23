VIDEO Susjedi u Središću: 'Sad se bojimo osvete. Leon se družio s tipom kojem je pucao u nogu'

Naše Središće postalo je divlji zapad u svega par trenutaka, komentirao je stanovnik tog kvarta u Novom Zagrebu jutro nakon pucnjave.

Pogledajte video: Ekskluzivna snimka pucnjave

Pokretanje videa... 00:42 Trenutak pucnjave u Središću | Video: čitatelj/24sata

Podsjetimo, kako je zagrebačka policija ranije objavila, bez navođenja identiteta, jučer oko 10:30 Leon Lučić hicima iz vatrenog oružja ranio državljanina BiH Denisa Mustafčića.

- Da se to nije dogodilo jučer, dogodilo bi se za par dana. Znamo za Leona i njegove ranije probleme, ali svejedno nas je šokirao - rekao nam je jutro nakon užasa jedan od susjeda.

Drugi je prokomentirao kako ga zna iz serije Krim Tim 2, te iz kafića koji se nalazi u blizini mjesta gdje stanuje i gdje se pucnjava dogodila.

- On je uvijek normalno izgledao, ali znate kako se kaže s kim si takav si. Što reći, strašno. Samo se strah da ne bude nekakve osvete - dodao je susjed.

Lučićev susjed prokomentirao nam je kako je viđao Leona i Denisa, te da su njih dvojica bili prijatelji.

- Znam da se Leonu već sudi pa me iznenadila činjenica da je imao pištolj kod sebe. Čim imaš pištolj znači da imaš namjeru da ga upotrijebiš - rekao je s ogorčenjem susjed.

Podsjetimo, ranije smo objavili kako je Leon svega nekoliko desetaka minuta prije incidenta bio u obližnjem kafiću.

- Leon je jutros sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori nam je jučer jedan od susjeda iz kvarta. Dodao je da se Lučić u kafiću zadržao neko vrijeme, a nakon toga je otišao prema svojoj zgradi.

Pokretanje videa... 00:25 Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu | Video: čitatelj/24sata

- Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi - kaže nam dalje susjed. Ubrzo nakon toga, prepričava, čula se pucnjava. Kvart je završio pod opsadom, područje je preplavila policija.

- Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.