DRAMA U NOVOM ZAGREBU

VIDEO Susjedi u Središću: 'Sad se bojimo osvete. Leon se družio s tipom kojem je pucao u nogu'

Piše Luka Safundžić,
Znam da se Leonu već sudi pa me iznenadila činjenica da je imao pištolj kod sebe, prokomentirao je jedan od susjeda jutro nakon pucnjave

Naše Središće postalo je divlji zapad u svega par trenutaka, komentirao je stanovnik tog kvarta u Novom Zagrebu jutro nakon pucnjave.

Pogledajte video: Ekskluzivna snimka pucnjave

Pokretanje videa...

Trenutak pucnjave u Središću 00:42
Trenutak pucnjave u Središću | Video: čitatelj/24sata

Podsjetimo, kako je zagrebačka policija ranije objavila, bez navođenja identiteta, jučer oko 10:30 Leon Lučić hicima iz vatrenog oružja ranio državljanina BiH Denisa Mustafčića.

- Da se to nije dogodilo jučer, dogodilo bi se za par dana. Znamo za Leona i njegove ranije probleme, ali svejedno nas je šokirao - rekao nam je jutro nakon užasa jedan od susjeda. 

Gospić: Nastavak suđenja Leonu Lučiću za pokušaj iznude
Drugi je prokomentirao kako ga zna iz serije Krim Tim 2, te iz kafića koji se nalazi u blizini mjesta gdje stanuje i gdje se pucnjava dogodila. 

NIŠTA OD REPRIZA Krim Tim 2 se zbog Lučića više neće prikazivati na RTL-u
- On je uvijek normalno izgledao, ali znate kako se kaže s kim si takav si. Što reći, strašno. Samo se strah da ne bude nekakve osvete - dodao je susjed.

Lučićev susjed prokomentirao nam je kako je viđao Leona i Denisa, te da su njih dvojica bili prijatelji. 

- Znam da se Leonu već sudi pa me iznenadila činjenica da je imao pištolj kod sebe. Čim imaš pištolj znači da imaš namjeru da ga upotrijebiš - rekao je s ogorčenjem susjed.

Podsjetimo, ranije smo objavili kako je Leon svega nekoliko desetaka minuta prije incidenta bio u obližnjem kafiću. 

- Leon je jutros sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori nam je jučer jedan od susjeda iz kvarta. Dodao je da se Lučić u kafiću zadržao neko vrijeme, a nakon toga je otišao prema svojoj zgradi.

Pokretanje videa...

Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu 00:25
Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu | Video: čitatelj/24sata

- Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi - kaže nam dalje susjed. Ubrzo nakon toga, prepričava, čula se pucnjava. Kvart je završio pod opsadom, područje je preplavila policija.

- Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.

