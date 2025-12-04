Obavijesti

RADI I PREKOVREMENO

VIDEO Taksist iz Hong Konga besplatno vozi evakirane ljude: 'Sretan sam kad mogu pomoći'

Foto: VERNON YUEN

Taksisti besplatnim vožnjama pomažu preuzeti stvari iz nesigurnih stanova nakon smrtonosnog požara evakuiranim stanovnicima

Stanovnici Wang Chi Housea, jedine zgrade koja nije uništena u smrtonosnom požaru, dobivaju pomoć od lokalnih taksista. Vozači nude besplatne vožnje kako bi mogli preuzeti stvari iz stanova proglašenih nesigurnima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Taksist iz Hong Konga radi dodatne smjene kako bi pomogao žrtvama požara 04:13
Taksist iz Hong Konga radi dodatne smjene kako bi pomogao žrtvama požara | Video: 24sata/reuters

Jacky Wong, 58-godišnji taksist, radio je dodatne smjene.

- Sve dok mogu pomoći što većem broju ljudi, osjećam se sretno. to im više možemo pomoći, to bolje. Bez obzira koliko dugo traje ili koliko radimo - rekao je Jacky Wong, 58-godišnji taksist, koji radi dodatne smjene kako bi prevezao što više stanovnika.

Wong je dodao da mu ostaje malo vremena za bilo što osim brzog tuširanja i odlaska u krevet. Svaki dan radi od 8 do 22 sata te napravi jednom dnevno kratku pauzu za obrok.

Stanovnici Wang Fuk Courta u srijedu su se počeli vraćati kako bi preuzeli svoje stvari iz zgrade. S koferima i praznim torbama pratili su ih vladini službenici. Stanovnici su dobili 90 minuta da spakiraju što više osobnih stvari. 

Vlada je izvijestila da je više od 2600 stanovnika smješteno u privremeni smještaj, uključujući hostele, kampove i hotele, dok se preostalih 1600 preselilo u privremene stambene jedinice.

Taksisti poput Wonga svojim su akcijama olakšali stanovnicima spašavanje stvari i povratak u nesigurne stanove nakon tragedije.

