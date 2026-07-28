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POLICIJA NA TERENU

VIDEO TEŠKA NESREĆA NA A1: Auto na krovu kod Gornje Ploče, kolona duga dva kilometra!

Piše Ivan Hruškovec,
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VIDEO TEŠKA NESREĆA NA A1: Auto na krovu kod Gornje Ploče, kolona duga dva kilometra!
Foto: Čitatelj 24sata
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HAK navodi kako je kolona u smjeru Dubrovnika duga oko dva kilometra te se povećava, a vozi se uz ograničenje od 40 km/h.

Na autocesti A1 došlo je do teške nesreće između čvora Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, javlja HAK. Na snimci koju nam je poslala čitateljica, vidi se kako je jedan od automobila u sudaru završio na krovu.

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Prometna nesreća na autocesti A1 VIDEO
Prometna nesreća na autocesti A1 | Video: čitatelj/24sata

- Stali smo na benzinskoj postaji, a pokraj nas su prošla tri vatrogasna kombija. Bila je i policija, a hitna pomoć je očito već prošla jer je nismo vidjeli. Prvi automobil bio je smrskan sprijeda, kao što možete vidjeti na videu, a drugi je bio prevrnut na krov. Bio je to jako nelagodan prizor - dodala je čitateljica.

HAK navodi kako je kolona u smjeru Dubrovnika duga oko dva kilometra te se povećava, a vozi se uz ograničenje od 40 km/h.

Policiji smo poslali upit, a više detalja objavit ćemo uskoro.

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