VIDEO Teška noć za vatrogasce na Braču: 'Udario je grom i sve je samo planulo. Užas...'

Zbog udara groma tijekom nevremena buknuo je požar na području općine Milna na Braču u četvrtak navečer. Vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć, a požar je sada pod kontrolom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:33 Požar na Braču | Video: čiatelj24sata

- Stanje je sada na Braču odlično. Požar je napokon pod kontrolom - potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.

- Udario je grom i sve je samo planulo. Bilo je strašno vidjeti crveno nebo. Osjetio se miris paljevine u zraku. Bilo nas je strah da požar ne zahvati kuće - kazao nam je jedan od čitatelja.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, na intervenciju su pozvane brojne snage s otoka kako bi ga ugasile prije nego iznova počne puhati vjetar. Vatrogasci iz Milne su također molili građane da maknu svoja vozila koja su bila parkirana na prilazu DVD-a, kako bi mogli ugasiti požar.

Foto: Čitatelj 24sata

- Poštovani građani Općine Milna molimo Vas da uklonite svoje automobile sa Pantere i općenito sve automobile koji blokiraju prilaz vatrogasnom domu u Milni. U tijeku je veliki požar na teritoriju naše Općine i sva društva otoka Brača su na terenu sa velikim brojem vatrogasnih vozila koji vrše nadopunu vode u našem domu i potreban im je neometan prilaz istome. Molimo Vas da isto prenesete posjetiteljima naše Općine ukoliko se bavite turizmom - napisali su na Facebooku.

Iz DVD-a Selca kazali su da se koristio i kanader u gašenju ovog velikog požara.