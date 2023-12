VIDEO Tomašević: Troje radnika odvezla je Hitna. Ključno je da se utvrdi odgovornost za ovo

Kao što svi znate, nešto prije 7 sati došlo je do novog odrona, a još se utvrđuju okolnosti kako je do njega došlo i kako je on povezan s odronom koji je bio prije tri-četiri tjedna na odlagalištu. Sve su inspekcije na terenu, građevinska, za zaštitu okoliša. Moram pričekati nalaze i rezultate te istrage.

Za sada nemamo nikakvih nalaza da je bilo nekakvih nepravilnosti u vidu upravljanja odlagalištem i odlaganja koje je bilo na Jakuševcu. Još su neki izvidi u tijeku i čekaju se još neke analize, tako da ćemo znati više rezultata kad te analize završe. Za sada sve što je došlo, nije ništa uvrđeno da je bilo nepravilnosti. Međutim, ovakve stvari ne smiju se događati. Napravit ćemo sve što relevantne institucije utvrde. Do sada nije bilo izrečenih mjera, nikakvih situacija za postupanje, ali one će naravno doći. Ono što je ključno je sigurnost radnika. Za sada mjerne postaje ne pokazuju da je došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti, ni za metan, rekao je Tomislav Tomašević na mjestu odrona na Jakuševcu.

Uživo: Tomašević s odrona na Jakuševcu

- Naručili smo i dodatno mjerenje kvalitete zraka, sa NZJZ Andrija Štampar doći će uskoro s mobilnim uređajem za mjerenje kvalitete zraka - dodao je Tomašević. Isti takav uređaj mjerio je kvalitetu zraka i kod osječkog požara tvrtke Drava International.

Rekao je i kako osim inspekcije i policija provodi očevid te da će utvrditi kako je do ovog došlo, da se ne ponovi.

- Kao Grad Zagreb napravit ćemo i neovisnu istragu da se ovo ne ponovi - kaže Tomašević.

- Troje radnika je odvezla Hitna, jedan je teže ozlijeđen. Izražavam žaljenje zbog ozljede - dodao je.

Ističe kako se mora utvrditi odgovornost i da je njima ključno da se utvrdi odgovornost kako se ovo ne bi ponovilo.