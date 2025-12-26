VIDEO Trubači su zasvirali građanima i u centru Osijeka

Trubači su se ovih božićnih blagdana pojavili i na ulicama Osijeka. Nakon što su ove godine zabranjeni u Ljubljani, romske skupine trubača posljednjih su dana svirale u više hrvatskih gradova. U Zagrebu su obilazili kvartove i svirali ispred zgrada, zbog čega je intervenirala policija, dok je u Sinju gradonačelnik Miro Bulj potjerao trubače iz centra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lokalni portal SiB.hr piše kako su trubačke aktivnosti u Osijeku izazvale podijeljene reakcije građana. Dok jedni nemaju ništa protiv trubača na ulicama, drugima je previše bučna i smatraju je neprimjerenom božićnom duhu.

S ulica Osijeka zasad trubače nitko nije tjerao, a u centru grada na Badnjak izveli su posebnu izvedbu za muškarca koji ih je sreo dok je izlazio iz banke.

"Jel ovo Šabac ili Osijek?", "Baš mi se slušaju trube na blagdan. Bar da sviraju božićne. Bezveze", samo su neki od komentara.