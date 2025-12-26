Obavijesti

News

Komentari 12
PODIJELJENE REAKCIJE

VIDEO Trubači su zasvirali građanima i u centru Osijeka

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Trubači su zasvirali građanima i u centru Osijeka
Foto: Screenshoot/

U Zagrebu su obilazili kvartove i svirali ispred zgrada, dok je u Sinju gradonačelnik Miro Bulj potjerao trubače iz centra

Trubači su se ovih božićnih blagdana pojavili i na ulicama Osijeka. Nakon što su ove godine zabranjeni u Ljubljani, romske skupine trubača posljednjih su dana svirale u više hrvatskih gradova. U Zagrebu su obilazili kvartove i svirali ispred zgrada, zbog čega je intervenirala policija, dok je u Sinju gradonačelnik Miro Bulj potjerao trubače iz centra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lokalni portal SiB.hr piše kako su trubačke aktivnosti u Osijeku izazvale podijeljene reakcije građana. Dok jedni nemaju ništa protiv trubača na ulicama, drugima je previše bučna i smatraju je neprimjerenom božićnom duhu.

ZAUSTAVILI IH NA CESTI VIDEO Policija o trubačima u Zagrebu: 'Iz Srbije su. Imali su instrumente, ali nisu svirali'
VIDEO Policija o trubačima u Zagrebu: 'Iz Srbije su. Imali su instrumente, ali nisu svirali'

S ulica Osijeka zasad trubače nitko nije tjerao, a u centru grada na Badnjak izveli su posebnu izvedbu za muškarca koji ih je sreo dok je izlazio iz banke.

"Jel ovo Šabac ili Osijek?", "Baš mi se slušaju trube na blagdan. Bar da sviraju božićne. Bezveze", samo su neki od komentara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'
ROTIRKE U NOVOM ZAGREBU

Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'

"Idu po Karlovačkoj u Blatu i maltretiraju ljude, baš na Božić, dolaze pod prozore", požalio se na 'trubače' danas jedan Zagrepčanin...
Volodimir Zelenski na Božić pričao s Trumpovim ljudima: Imamo neke nove ideje o miru
KRAJ RATA JE BLIZU?

Volodimir Zelenski na Božić pričao s Trumpovim ljudima: Imamo neke nove ideje o miru

ČEKA SE KREMLJ Novi prijedlog nudi potencijalno povlačenje ukrajinskih trupa s istoka zemlje i stvaranje demilitarizirane zone. No i dalje je problem Donbas koji Rusija želi za sebe
Stižu debeli minusi, jedna regija pod narančastim upozorenjem: Udari vjetra idu do 130 km/h!
VREMENSKA PROGNOZA

Stižu debeli minusi, jedna regija pod narančastim upozorenjem: Udari vjetra idu do 130 km/h!

U unutrašnjosti pretežno oblačno, još ujutro uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj može pasti malo snijega, stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 26. prosinca...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025