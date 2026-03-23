TRAJU PREGOVORI

VIDEO Trump: Dogovor je blizu

Piše HINA,
Foto: Jonathan Ernst

U subotu je Trump upozorio da će iranske elektrane biti uništene ako Teheran 'potpuno ne otvori' Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je došlo do razgovora između SAD-a i Irana prethodnog dana u kojima su se dvije strane složile oko "važnih točaka" dogovora, dodajući da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o izlasku iz rata. Trump je rekao da su njegov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff i pomoćnik i zet Jared Kushner razgovarali s Irancima u nedjelju i da će se pregovori nastaviti danas.

Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte
TEŠKA VREMENA PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara
„Vodili smo vrlo, vrlo snažne razgovore. Vidjet ćemo kamo će nas odvesti. Imamo točke, glavne točke slaganja, rekao bih, gotovo sve točke slaganja... vodili smo vrlo snažne razgovore", rekao je Trump, dodajući da su razgovore voditi Witkoff i Kushner.

Naglasio je da postoji "realna mogućnost postizanja dogovora“.

Odbio je reći s kim su Sjedinjene Države razgovarale u Iranu, ali je rekao da to nije bio iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei. Trump kaže da je Iranu „ostalo nekoliko vođa“.

Razgovaramo "s čovjekom za kojeg vjerujem da je najugledniji i vođa“, rekao je Trump pri odlasku s Floride u Memphis.

Iranska agencija Fars, navodeći izvor, rekla je da sa Sjedinjenim Državama nije bilo ni izravnih ni neizravnih pregovora. Izraelski izvor rekao je da su američki dužnosnici preko posrednika razgovarali s predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Bagherom Ghalibafom, ali o tome nema službene potvrde.Ranije u ponedjeljak Trump je odustao od prijetnje da će ciljati iransku elektroenergetsku mrežu, rekavši da će odgoditi sve napade na elektrane i energetsku infrastrukturu.

TKO GOVORI ISTINU? Iranci demantirali Trumpa: 'S SAD-om nema komunikacije!'
Trumpova izjava uslijedila je nakon što je Iran zaprijetio napadom na izraelske elektrane i one koje opskrbljuju američke baze diljem regije Perzijskog zaljeva ako SAD cilja iransku elektroenergetsku mrežu. U subotu je Trump upozorio da će iranske elektrane biti uništene ako Teheran "potpuno ne otvori" Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.

Trump je bio postavio rok do 23,44 GMT u ponedjeljak.

Iranski napadi su de facto zatvorili tjesnac, koji prenosi petinu globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!
IZ MINUTE U MINUTU

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati

