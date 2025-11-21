VIDEO Trump i gradonačelnik koji ga je zvao fašistom oči u oči: Reci slobodno, ne smeta mi!

Američki predsjednik Donald Trump u petak je u Ovalnom uredu ugostio novoizabranog gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, poručivši da je njihov prvi sastanak bio “sjajan” i “iznimno produktivan”. Tijekom obraćanja novinarima, Trump je govorio iza Resolute Deska, dok je Mamdani stajao uz njega.

Iako politički dolaze s potpuno različitih strana spektra, Trump je naglasio kako im je zajedničko to što žele napredak New Yorka, prenosi CNN.

- Obojica volimo ovaj grad i želimo da uspije - rekao je predsjednik, dodajući da su razgovarali o pitanjima poput stanovanja, povećanja broja novih stanova, ali i rastućih troškova života.

- Cijena hrane, cijena nafte – sve to utječe na ljude. A cijene nafte padaju - poručio je.

Trump je otkrio i da je Mamdaniju poželio sreću u mandatu te je poručio kako bi svojim radom mogao “iznenaditi i konzervativce i liberale”.

- Što on bolje radi svoj posao, to sam ja zadovoljniji. Uspjeh grada nije stranačko pitanje - rekao je Trump.

Tijekom susreta povela se i tema Mamdanijevih ranijih izjava u kojima je Trumpa nazivao fašistom. Na pitanje novinarke stoji li i dalje pri toj ocjeni, Mamdani je krenuo pojašnjavati: “Mislio sam više na...”, no Trump ga je prekinuo.

- U redu je, možete to reći. Lakše je to izgovoriti nego objašnjavati. Ne smeta mi, rekao je predsjednik uz osmijeh, čime je ublažio potencijalnu napetost.

Sastanak je zaključen porukom pomirljivog tona, obojica tvrde da im je cilj isti: sigurniji, stabilniji i uspješniji New York.