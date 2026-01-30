Spavao je ili mu je bilo dosadno? Za američkog predsjednika Donalda Trumpa, sve je u oku promatrača
VIDEO Trump se brani: Nisam spavao na sastanku, nego mi je bilo baš dosadno. Htio sam otići
Trump je četvrtak rekao da nije spavao, nego da mu je bilo dosadno, tijekom sastanka vlade u prosincu, kada je nekoliko puta zatvorio oči.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
"Neki su rekli da je zatvorio oči. Vidite, bilo je prilično dosadno", rekao je Trump uz smijeh dužnosnika u sobi kabineta Bijele kuće u četvrtak.
"Nisam spavao. Samo sam zatvorio oči jer sam htio odavde otići. Usput, nisam spavao. Ne spavam puno", dodao je.
Sa 79 godina i u svojem posljednjem mandatu, Trump nastoji otkloniti sumnje u svoju vitalnost.
Novinarima često ističe svoju mentalnu spremnost, suradnicima je naredio da objavljuju više stavki iz njegova rasporeda, a povremeno se poigrava i idejom trećeg mandata, unatoč ustavnom ograničenju.
U ranijim administracijama sastanci vlade bili su uglavnom dosadni i daleko od kamera.
Za Trumpa su postali pozornica na kojoj on i njegov tim ističu postignuća za koja smatraju da ih mediji nedovoljno prepoznaju.
U jednom slučaju prošle godine sastanak je uživo na televiziji trajao više od tri sata, što je vjerojatno bilo njegovo najdulje javno pojavljivanje pred kamerama.
