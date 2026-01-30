Obavijesti

News

Komentari 7
objasnio zašto je zatvarao oči

VIDEO Trump se brani: Nisam spavao na sastanku, nego mi je bilo baš dosadno. Htio sam otići

Piše HINA,
Čitanje članka: 5 min
VIDEO Trump se brani: Nisam spavao na sastanku, nego mi je bilo baš dosadno. Htio sam otići
1
Foto: Brian Snyder

Spavao je ili mu je bilo dosadno? Za američkog predsjednika Donalda Trumpa, sve je u oku promatrača

Admiral

Trump je četvrtak rekao da nije spavao, nego da mu je bilo dosadno, tijekom sastanka vlade u prosincu, kada je nekoliko puta zatvorio oči.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump kaže da nije spavao na prošlom sastanku kabineta, samo mu je bilo dosadno 01:06
Trump kaže da nije spavao na prošlom sastanku kabineta, samo mu je bilo dosadno | Video: 24sata/reuters

"Neki su rekli da je zatvorio oči. Vidite, bilo je prilično dosadno", rekao je Trump uz smijeh dužnosnika u sobi kabineta Bijele kuće u četvrtak.

"Nisam spavao. Samo sam zatvorio oči jer sam htio odavde otići. Usput, nisam spavao. Ne spavam puno", dodao je.

Premiere of "Melania" at the Kennedy Center for the Performing Arts, in Washington Premiere of "Melania" at the Kennedy Center for the Performing Arts, in Washington Premiere of "Melania" at the Kennedy Center for the Performing Arts, in Washington
67
Foto: Kylie Cooper

Sa 79 godina i u svojem posljednjem mandatu, Trump nastoji otkloniti sumnje u svoju vitalnost.

Novinarima često ističe svoju mentalnu spremnost, suradnicima je naredio da objavljuju više stavki iz njegova rasporeda, a povremeno se poigrava i idejom trećeg mandata, unatoč ustavnom ograničenju.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump at the White House in Washington
Foto: Brian Snyder

U ranijim administracijama sastanci vlade bili su uglavnom dosadni i daleko od kamera.

Za Trumpa su postali pozornica na kojoj on i njegov tim ističu postignuća za koja smatraju da ih mediji nedovoljno prepoznaju.

TRGOVINSKI RAT Donald Trump zaprijetio Kanadi: 50% carine na zrakoplove i zabranama letova
Donald Trump zaprijetio Kanadi: 50% carine na zrakoplove i zabranama letova

U jednom slučaju prošle godine sastanak je uživo na televiziji trajao više od tri sata, što je vjerojatno bilo njegovo najdulje javno pojavljivanje pred kamerama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026