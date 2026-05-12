VIDEO Tuča jutros pogodila Vinkovce, uz obilnu kišu past će snijeg. Naglo pada temperatura

Sve je trajalo oko 10 minuta, led je doslovce prekrio naše Vinkovce, javljaju nam čitatelji koji su poslali informacije o nevremenu koje je rano jutros pogodilo istok zemlje. Podsjetimo, ponedjeljak je donio promjenjivo i nestabilno vrijeme diljem Hrvatske. Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju i na moguće jače nevrijeme uz pljuskove, tijekom kojih su mogući olujni udari vjetra.

Led u Vinkovcima | Video: čitatelj/24sata

- Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme reagirali i zaštitili sebe i svoju imovinu - rekli su iz DHMZ-a.

Utorak donosi nastavak nestabilnog vremena, uz čestu kišu, jači vjetar i osjetno zahladnjenje tijekom dana. U unutrašnjosti će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, a povremeno se očekuje kiša koja lokalno može biti i obilnija.

Posebno nestabilno bit će u prvom dijelu dana kada su mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Uz prodor hladnijeg zraka, u najvišem gorju moguće je i malo snijega. Cijela Hrvatska nalazi se u utorak pod upozorenjem.

Nakon promjenjivog i nestabilnog početka tjedna, od srijede slijedi kratkotrajna stabilizacija vremena. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, ali uglavnom bez oborine.

Ipak, već krajem četvrtka stiže novo pogoršanje. Naoblačenje će se postupno povećavati, a u petak se ponovno očekuju kiša i pljuskovi, osobito na Jadranu gdje će mjestimice biti praćeni i grmljavinom.

Srijeda ujutro mogla bi biti vrlo svježa, pa je u gorskim predjelima moguć i slab mraz. Na kopnu će puhati većinom slab vjetar, dok će u petak zapuhati umjeren jugozapadni i južni vjetar. Na Jadranu će jaka bura s olujnim udarima tijekom srijede postupno slabjeti, no već u četvrtak ponovno će jačati jugo i južni vjetar.

Temperature zraka neće se znatnije mijenjati, iako će na kopnu ipak biti malo toplije prema kraju tjedna.