VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!

Tuča je pogodila Slavoniju, javljaju nam čitatelji. DHMZ je za cijelu Hrvatsku označio meteoalarm. Cijela zemlja je u žutom, a riječka regija u narančastom. Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara.

Pokretanje videa... 00:47 Tuča u Slavonskom Brodu | Video: Čitatelj 24sata

- Počelo je odjednom padati. Kiša i led, prije toga grmljavina. Padalo je dosta. Voda je tekla niz ulicu - kazao nam je čitatelj.

Temperature će na kopnu biti ugodnije, s najvišim dnevnim vrijednostima između 26 i 31 °C, dok će na Jadranu i dalje prevladavati vruće, s temperaturama od 31 do čak 36 °C. Zagreb i šira okolica također će osjetiti nestabilnosti, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, a najviša dnevna temperatura očekuje se između 28 i 30 °C.

Stanovnicima i posjetiteljima savjetuje se oprez zbog mogućih izraženijih nevremena, posebice u poslijepodnevnim satima i na područjima podložnim jakom vjetru. Pratite lokalne vremenske prognoze i prilagodite aktivnosti vremenskim uvjetima!