VIDEO U emisiji je napao Vučića, voditeljica poludjela: Ajde, bre! Reklame. Napolje, van iz studija

Na srpskoj televiziji TV K1 odvila se burna rasprava u programu uživo. Voditeljica i urednice emisije Jovana Joksimović i lider Pokreta 'Oslobođenje' Mlađan Đorđević posvađali su se oko Đorđevićeve izjave o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Naime, Đorđević je rekao kako je Vučić izdajnik, na što mu je voditeljica odgovorila da nije u redu da priča o ljudima koji nisu prisutni u studiju.

- Pa nije on čovjek koji nije ovdje, on je u frižideru, on je čovjek u čaši, on je u svemu što mi živimo - rekao je vidno iznerviran Đorđević. Joksimović mu je na to odgovorila kako je takva situacija možda kod njega, ali da kod nje - "stvarno nije".

POGLEDAJTE VIDEO:

Đorđević je na to počeo sugerirati na koji je način bračni par Joksimović kupio televiziju K1 čiji su danas vlasnici.

- Treba vas biti sram - rekla je Joksimović, a Đorđević joj je odgovorio da nju treba biti sram jer je "u sustavu koji uništava ovu zemlju".

- Sram vas bilo, sad ću vas izbaciti. E, reklame i odmah idete van. Sram vas bilo - rekla je.

Đorđević ju je upitao tko je ona da ga može izbaciti te poručio da ga ne može ograničavati u tome što govori.

- Dobili ste priliku da pričate na neku temu. Ja vam kažem što je tema, da ste imalo pristojni, znali biste da kada vas netko pozove na neku temu, na to pristanete razgovarati i razgovarate. Kažem vam, ne možete pričati ni o kome da je izdajnik - odgovorila mu je i poručila kako je ona urednica emisije.

- Sramota, bre, ajde... Reklame - rekla je Joksimović i time završila raspravu.