VIDEO Breaking Bad u Dugom Selu: Našli su dva laboratorija!
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni, u kući i na okućnici na području Dugog Sela stvorio uvjete za umjetni uzgoj marihuane. U tu je svrhu koristio rasvjetne uređaje, ventilaciju i sustave za filtriranje zraka, a konoplju je nakon sazrijevanja sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao radi daljnje preprodaje.
U utorak, 30. rujna 2025., policija je pretragom kuće i okućnice pronašla dva improvizirana laboratorija u kojima je bilo zasađeno ukupno 132 stabljike konoplje tipa droga visine od 80 do 100 centimetara. Uz to, zaplijenjeno je 225 grama marihuane, digitalna vaga s tragovima droge te predmeti za pakiranje.
Osumnjičenom je oduzet i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje narkotika.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
