Piše Ivan Jukić,
VIDEO Breaking Bad u Dugom Selu: Našli su dva laboratorija!
Foto: PU zagrebačka

U tu je svrhu koristio rasvjetne uređaje, ventilaciju i sustave za filtriranje zraka, a konoplju je nakon sazrijevanja sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao radi daljnje preprodaje

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U kući na području Dugog Sela pronađen laboratorij 00:41
U kući na području Dugog Sela pronađen laboratorij | Video: PU zagrebačka

Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni, u kući i na okućnici na području Dugog Sela stvorio uvjete za umjetni uzgoj marihuane. U tu je svrhu koristio rasvjetne uređaje, ventilaciju i sustave za filtriranje zraka, a konoplju je nakon sazrijevanja sušio, prerađivao, vagao i prepakiravao radi daljnje preprodaje.

U utorak, 30. rujna 2025., policija je pretragom kuće i okućnice pronašla dva improvizirana laboratorija u kojima je bilo zasađeno ukupno 132 stabljike konoplje tipa droga visine od 80 do 100 centimetara. Uz to, zaplijenjeno je 225 grama marihuane, digitalna vaga s tragovima droge te predmeti za pakiranje.

Foto: PU zagrebačka

Osumnjičenom je oduzet i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje narkotika.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

