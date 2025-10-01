Obavijesti

News

Komentari 1
GROZAN PRIZOR

VIDEO U New Yorku se urušio dio nebodera: Eksplozija plina?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO U New Yorku se urušio dio nebodera: Eksplozija plina?
Foto: FDNY

Na teren su odmah izašle brojne vatrogasne ekipe. Snimke iz zraka prikazuju desetke vatrogasaca koji procjenjuju situaciju, dok se na zgradi jasno vidi kako se okno odvojilo od ostatka konstrukcije

U američkoj četvrti Bronx jutros se djelomično urušio neboder, a prve informacije ukazuju na eksploziju plina kao mogući uzrok, piše BBC. Incident se dogodio nešto poslije 8 sati ujutro u stambenom kompleksu Mitchel Houses, na adresi 205 Alexander Avenue u New Yorku. Riječ je o 20-katnici u kojoj se, prema navodima vatrogasne službe (FDNY), urušilo okno za spaljivanje otpada koje se proteže cijelom visinom zgrade.

UZNEMIRUJUĆE VIDEO Na televiziji priznao da je ubio majku i oca. Tvrdi da je to bilo iz milosrđa: Ugušio ih je...
VIDEO Na televiziji priznao da je ubio majku i oca. Tvrdi da je to bilo iz milosrđa: Ugušio ih je...

Na teren su odmah izašle brojne vatrogasne ekipe. Snimke iz zraka prikazuju desetke vatrogasaca koji procjenjuju situaciju, dok se na zgradi jasno vidi kako se okno odvojilo od ostatka konstrukcije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema prvim informacijama, vjeruje se da je urušavanju prethodila eksplozija plina unutar samog okna za otpad. Srećom, iz vatrogasne službe poručili su kako zasad nema izvješća o ozlijeđenim osobama.

Istraga o točnom uzroku incidenta je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025