VIDEO U New Yorku se urušio dio nebodera: Eksplozija plina?

U američkoj četvrti Bronx jutros se djelomično urušio neboder, a prve informacije ukazuju na eksploziju plina kao mogući uzrok, piše BBC. Incident se dogodio nešto poslije 8 sati ujutro u stambenom kompleksu Mitchel Houses, na adresi 205 Alexander Avenue u New Yorku. Riječ je o 20-katnici u kojoj se, prema navodima vatrogasne službe (FDNY), urušilo okno za spaljivanje otpada koje se proteže cijelom visinom zgrade.

Na teren su odmah izašle brojne vatrogasne ekipe. Snimke iz zraka prikazuju desetke vatrogasaca koji procjenjuju situaciju, dok se na zgradi jasno vidi kako se okno odvojilo od ostatka konstrukcije.

Prema prvim informacijama, vjeruje se da je urušavanju prethodila eksplozija plina unutar samog okna za otpad. Srećom, iz vatrogasne službe poručili su kako zasad nema izvješća o ozlijeđenim osobama.

Istraga o točnom uzroku incidenta je u tijeku.