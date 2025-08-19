Dojavu o požaru u ulici Pietra Ive policija je zaprimila u utorak oko 13 i 05 sati
PUNO POSLA ZA VATROGASCE
VIDEO U Rovinju u istom danu dva požara: 'Stanari evakuirani'
Čitanje članka: < 1 min
Stanari zgrade u centru Rovinja evakuirani su nakon što je u jednom od stanova izbio požar.
Kako doznajemo od čitatelja, dim izlazi iz stana koji se nalazi na predzadnjem katu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Stanari su evakuirani, a vatrogasci gase. Ovo je danas u Rovinju drugi požar stana - rekao nam je čitatelj.
Policija nam je potvrdila da su zaprimili dojavu.
- Dojavu o požaru u ulici Pietra Ive zaprimili smo u utorak oko 13 i 05 sati. Na terenu su vatrogasci - rekli su nam kratko iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku