VIDEO U Rovinju u istom danu dva požara: 'Stanari evakuirani'

Stanari zgrade u centru Rovinja evakuirani su nakon što je u jednom od stanova izbio požar.

Kako doznajemo od čitatelja, dim izlazi iz stana koji se nalazi na predzadnjem katu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:33 Požar u Rovinju | Video: Čitatelj 24sata

- Stanari su evakuirani, a vatrogasci gase. Ovo je danas u Rovinju drugi požar stana - rekao nam je čitatelj.

Policija nam je potvrdila da su zaprimili dojavu.

- Dojavu o požaru u ulici Pietra Ive zaprimili smo u utorak oko 13 i 05 sati. Na terenu su vatrogasci - rekli su nam kratko iz policije.