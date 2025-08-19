Obavijesti

News

PUNO POSLA ZA VATROGASCE

VIDEO U Rovinju u istom danu dva požara: 'Stanari evakuirani'

Piše Marta Divjak,
Dojavu o požaru u ulici Pietra Ive policija je zaprimila u utorak oko 13 i 05 sati

Stanari zgrade u centru Rovinja evakuirani su nakon što je u jednom od stanova izbio požar.

Kako doznajemo od čitatelja, dim izlazi iz stana koji se nalazi na predzadnjem katu.

Požar u Rovinju 00:33
Požar u Rovinju | Video: Čitatelj 24sata

- Stanari su evakuirani, a vatrogasci gase. Ovo je danas u Rovinju drugi požar stana - rekao nam je čitatelj.

Policija nam je potvrdila da su zaprimili dojavu.

STIGLO I VOZILO HITNE POMOĆI VIDEO Zapalio se stan u Rovinju: 'Plamen i crni dim izlazili su kroz prozor stana'
- Dojavu o požaru u ulici Pietra Ive zaprimili smo u utorak oko 13 i 05 sati. Na terenu su vatrogasci - rekli su nam kratko iz policije.

