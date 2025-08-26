Policija poziva sve vozače da na toj dionici budu oprezniji i smanje brzinu
NA PODRUČJU BRNAZA
VIDEO U sudaru auta i motora u Sinju ozlijeđen je motorist. Policija: ‘Promet je otežan!‘
U sudaru auta i motora na području Brnaza u Sinju u utorak oko 13 h ozlijeđen je motorist. Prevezli su ga u bolnicu gdje će mu utvrditi težinu ozljeda. Na tom je području promet otežan i odvija se jednom prometnom trakom, potvrdili su nam iz PU splitsko-dalmatinske.
- Velika je gužva sada na tom području, to je nova dionica kroz Brnaze, kaže nam čitatelj.
Policija poziva sve vozače da na toj dionici budu oprezniji i smanje brzinu. Policija regulira promet, a očevid je u tijeku.
