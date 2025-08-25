VIDEO Vatrogascima na Šolti stigla ispomoć: 'Za sad ne gori, ali dežurat ćemo kroz cijelu noć'

Došla nam je ispomoć iz Splita za zamjenu otočnih snaga. Za sad ne gori, ali ima izdimljavanja, nije ugašeno, ali je pod kontrolom. Dežurat ćemo kroz noć i raditi na natapanju požarišta, rekao nam je u ponedjeljak kasno navečer zapovjednik DVD Šolta Josip Burica. On i sva otočna snaga od 15 sati bore se s požarom guste borove šume u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:43 Vatrogasci iz Splita stigli na Šoltu | Video: Čitatelj 24sata

U jednom trenutku ugrožene su bile i kuće, no vatrogasci su ih uz pomoć zračnih snaga uspjeli obraniti.

Foto: Čitatelj 24sata

- Gorjelo je među kućama, tri kanadera i air traktor koji su naizmjence dolazili, uspjeli smo ih obraniti - rekao je Burica.

Vatra je buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice, na teren su izašle sve otočne snage, 40 vatrogasaca s deset vozila, ali i tri kanadera i air traktor.