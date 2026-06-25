VIDEO U Venezueli zbog potresa zatvorena zračna luka, broj žrtava može ići i do 100.000

Dva iznimno snažna potresa (5,5 i 7,2 magnitude) pogodila su Venezuelu u srijedu poslijepodne u razmaku od nepunih minutu, uzrokujući urušavanje zgrada u glavnom gradu Caracasu i zarobljavajući ljude pod ruševinama. Vlasti su proglasile izvanredno stanje dok spasioci pretražuju ruševine, a američki znanstvenici upozoravaju na vjerojatne masovne žrtve i golemo uništenje diljem zemlje.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje te potvrdila kako je glavna međunarodna zračna luka Simón Bolívar zatvorena zbog teških oštećenja. U obraćanju naciji izrazila je sućut obiteljima poginulih, ali nije navela službeni broj stradalih.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello izjavio je kako su se zgrade i kuće urušile te da su sve službe, od vatrogasaca do policije, aktivirane kako bi pomogle unesrećenima. Gradonačelnik općine Chacao u Caracasu, Gustavo Duque, potvrdio je urušavanje nekoliko zgrada te da su samo iz jedne izvukli 18 preživjelih. \u200B- Učinit ćemo sve što možemo da spasimo što više ljudi - poručio je.

Potresi su mnoge zatekli kod kuće jer je u Venezueli bio državni praznik. Stanovnici su u panici bježali na ulice dok su se zgrade tresle.

- Čim je počelo, čuli smo vriskove. Svi su trčali niz stepenice - rekla je Astrid Ramirez (41) iz zapadnog Caracasa. Njezina sugrađanka Coro Martinez (56) opisala je scenu iz svog stana.

Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.



Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS. pic.twitter.com/GRAVkYduXT — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026

Osamdesetogodišnja Maria Romero izjavila je da je ovaj potres bio "gori od onog 1967. godine", misleći na smrtonosni potres koji je tada pogodio Caracas.

Američki geološki zavod (USGS) objavio je zastrašujuću procjenu, navodeći kako su "vjerojatne velike žrtve i velika šteta, a katastrofa će vjerojatno biti raširena". Prve procjene USGS-a govore o vjerojatnosti između 10.000 i 100.000 smrtnih slučajeva. Prvi potres imao je magnitudu 7,2, a samo 39 sekundi kasnije uslijedio je još jači, magnitude 7,5. Spasilačke ekipe rade bez prestanka, a iz ruševina se čuju pozivi u pomoć. U bolnicama je od osoblja zatraženo da udvostruče smjene kako bi mogli primiti sve veći broj ozlijeđenih.

*uz korištenje AI-a