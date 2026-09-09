VIDEO U Vodicama šefu zapalio auto pa mu poslao snimku!

Policija je u Vodicama provela istragu nad državljaninom Bosne i Hercegovine (44), koji je osumnjičen da je u nedjelju zapalio automobil kojeg je imao na korištenju, a koji je u vlasništvu 33-godišnjaka, također državljanina BiH i vlasnika obrta u kojem je osumnjičeni zaposlen. Unutrašnjost je polio zapaljivom tekućinom, a onda zapalio upaljačem, piše PU šibensko-kninska.

- Sumnjiči ga se da je 6. rujna u Vodicama na parkiralištu, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zapalio automobil koji je imao na korištenju, a koji je inače u vlasništvu oštećenog 33-godišnjaka, odnosno u vlasništvu odgovorne osobe obrta u kojem je osumnjičeni zaposlen, na način da je unutrašnjost vozila polio zapaljivom tekućinom, a potom je upaljačem izazvao požar - piše policija.

Utvrdili su da je 44-godišnjak nakon zapaljenja sve snimio mobitelom te sve, preko prijatelja, poslao oštećenom 33-godišnjaku. Njegov je auto potpuno izgorio, dok su na susjednom parkiranom vozilu, u vlasništvu 67-godišnjeg državljanina Poljske, nastala oštećenja.

Nakon provedene istrage, osumnjičeni 44-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.