VIDEO Udruga Franak reagirala: 'Odluka Vrhovnog suda je protivna pravu EU-a'

Udruga je održala konferenciju za novinare nakon što je prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo da potrošači koji su konvertirali kredite iz švicarskih franaka u eure imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Odluka je donesena omjerom glasova 9:4. Aleksić ustvrdio je da je odluka protivna hrvatskom i europskom pravu te najavio podnošenje ustavnih tužbi radi ostvarivanja punog obeštećenja potrošača.

"Odluka koju je donijelo prošireno vijeće glasanjem 9:4 znači da potrošači koji su konvertirali CHF kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu RH i Konvenciji za zaštitu ljudskih prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska", rekao je.

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Pokretanje videa... VIDEO Goran Aleksić iz udruge Franak održao konferenciju povodom odluke VSRH o tužbama | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

Presuda je protivna hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima jer, prema njegovim riječima, potrošačima uskraćuje pravo na povrat sredstava koje su banke stekle na temelju ništetnih ugovornih odredbi. Dodao je i da je odluka u suprotnosti s praksom Suda EU.

"Presuda je protivna pravu EU-a zato što je Sud EU-a u dosadašnjim presudama rekao da su krediti u kojima je ništetna valutna klauzula ništetni u cijelosti. Nakon što su potrošači konvertirali svoje kredite, imaju pravo na povrat svih neosnovano stečenih sredstava. To je odlučio Sud EU-a, a devetero sudaca Vrhovnog suda reklo je 'ne'", kazao je.

Aleksić smatra da su korisnici konvertiranih kredita dvostruko diskriminirani - u odnosu na dužnike koji nisu konvertirali kredite u švicarskim francima, ali i u odnosu na korisnike izvornih euro kredita, koji i dalje mogu pokretati postupke zbog nepošteno ugovorenih kamata. Istaknuo je i da su sudski vještaci u dosadašnjim postupcima utvrdili da konverzijom nisu vraćeni preplaćeni iznosi kamata i tečajnih razlika.

"Promatraju se potrošači koji su digli kredit istog dana, na isti rok otplate, s istim uvjetima otplate, koji su ga otplatili na isti dan. Jedni su dobili obeštećenje, a drugi nisu", rekao je Aleksić, dodajući da su to razlozi zbog kojih bi, kako smatra, odluka trebala pasti na Ustavnom sudu.

Zagreb: Goran Aleksić iz udruge Franak održao konferenciju povodom odluke VSRH o tužbama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iz Udruge Franak najavili su podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi radi ukidanja odluka temeljenih na stajalištu Vrhovnog suda te ostvarivanja punog obeštećenja korisnika konvertiranih kredita u švicarskim francima.

Vrhovni sud u četvrtak je strankama dostavio pravomoćnu odluku i rješenje u predmetu poznatom kao slučaj konvertiranih CHF kredita, prema kojem korisnici kredita u švicarskim francima koji su prihvatili konverziju u euro nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa, već samo pripadajuće zatezne kamate do dana konverzije.