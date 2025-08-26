Obavijesti

KUĆE SU SPASILI

VIDEO Ugasili požar na Šolti: 'Vatrogasci su iscrpljeni. Malo još tinja, to će se gasiti ručno'

VIDEO Ugasili požar na Šolti: 'Vatrogasci su iscrpljeni. Malo još tinja, to će se gasiti ručno'
Šteta je velika, ali nasreću, požar nije naštetio kućama. Njih su branili kanaderi, kaže nam čitatelj

Požar na Šolti, koji je buknuo u ponedjeljak oko 15 sati, uspješno su ugasili u utorak ujutro. Vatrogasci su cijelu noć bili na terenu, a pomagalo im je 19 vatrogasaca iz Splita.

- Cijelu su noć radili, svi oni, iscrpljeni su. Maloprije im je stigao doručak pa su se malo okrijepili. Vatra još tinja na 20-ak mjesta, to će trebati ručno natopiti. Problem je što je sve u brdu, strmo je pa je nemoguće doći cisternama. Šteta je velika, ali nasreću, požar nije naštetio kućama. Njih su branili kanaderi - kaže nam čitatelj.

Podsjetimo, vatra je buknula Na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice. Na teren su izašle sve otočne snage, 40 vatrogasaca s deset vozila, ali i  tri kanadera i air traktor.

