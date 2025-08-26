VIDEO Ugasili požar na Šolti: 'Vatrogasci su iscrpljeni. Malo još tinja, to će se gasiti ručno'

Požar na Šolti, koji je buknuo u ponedjeljak oko 15 sati, uspješno su ugasili u utorak ujutro. Vatrogasci su cijelu noć bili na terenu, a pomagalo im je 19 vatrogasaca iz Splita.

- Cijelu su noć radili, svi oni, iscrpljeni su. Maloprije im je stigao doručak pa su se malo okrijepili. Vatra još tinja na 20-ak mjesta, to će trebati ručno natopiti. Problem je što je sve u brdu, strmo je pa je nemoguće doći cisternama. Šteta je velika, ali nasreću, požar nije naštetio kućama. Njih su branili kanaderi - kaže nam čitatelj.

Podsjetimo, vatra je buknula Na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice. Na teren su izašle sve otočne snage, 40 vatrogasaca s deset vozila, ali i tri kanadera i air traktor.