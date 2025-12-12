VIDEO Uhitili muškarca (37), sakrio 4 kg droge u hladnjaku

Policija Policijske postaje Sinj dovršila je istragu nad muškarcem (37) za kojeg su utvrdili osnovanu sumnju da je počinio kazneno djelo preprodaje droge, piše splitsko-dalmatinska policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 U hladnjaku sakrio 4 kilograma speeda | Video: 24sata/PU splitsko-dalmatinska

U srijedu je policija izišla na teren, a utvrdili da je na vratima prostora jedne tvrtke, koji se ne koristi svakodnevno, netko promijenio lokot i izmijenio brave na vratima.

U zaključanom prostoru nalazio se hladnjak u kojem su bili paketi. Policajci su na mjestu događaja obavili očevid. Utvrđeno je da se u paketima nalazi speed, i to ukupno 4 kilograma i 21,9 grama.