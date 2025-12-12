Obavijesti

PROMIJENILI BRAVE

VIDEO Uhitili muškarca (37), sakrio 4 kg droge u hladnjaku

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU splitsko-dalmatinska

U zaključanom prostoru nalazio se hladnjak u kojem su bili paketi. Policajci su na mjestu događaja obavili očevid

Policija Policijske postaje Sinj dovršila je istragu nad muškarcem (37) za kojeg su utvrdili osnovanu sumnju da je počinio kazneno djelo preprodaje droge, piše splitsko-dalmatinska policija.

U srijedu je policija izišla na teren, a utvrdili da je na vratima prostora jedne tvrtke, koji se ne koristi svakodnevno, netko promijenio lokot i izmijenio brave na vratima.

U zaključanom prostoru nalazio se hladnjak u kojem su bili paketi. Policajci su na mjestu događaja obavili očevid. Utvrđeno je da se u paketima nalazi speed, i to ukupno 4 kilograma i 21,9 grama. 

